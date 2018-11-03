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      Богатирі. Стронгмен-шоу: команди з України та Європи провели матчеву зустріч

      Богатирі. Стронгмен-шоу 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 03.11 – у Луцьку – обласному центрі Волині відбулася матчева зустріч стронгменів з України та Європи.

      Змагатися вийшли 2 команди по чотири учасника в кожній. Зокрема, в команді України – Новіков Олексій, Сергій Конюшок, Олександр Лашин та Віктор Юрченко, а в команді з Європи – Відас Блекайтіс, Марекс Лейтіс, Рафаль Кобиляж та Родіон Сукман.

      Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто став чемпіоном України у парному форматі змагань з стронгмену

      Перша вправа складалася з чотирьох конкурсів, на яких необхідно пронести тяжкі предмети на дистанцію 20 метрів: естафета з мішками по 100 кілограмів, "суперйок" – коромисло вагою 375 кілограмів, айслан крос – 130-кілограмову колону та сани вагою 200 кілограмів.

      У першій вправі виграла команда з Європи, а найкращим гравцем став 46-річний Відас Блекайтіс, який на другому етапі вивів команду вперед.

      Вправа
      Вправа "Естафета з мішками"

      Другою вправою матчевої зустрічі став командний "лог-ліфт", на якому потрібно було колоду вагою 240 кілограмів підняти якомога більшу кількість разів впродовж 2 хвилин парі атлетів. До цього туру дійшло лише по 3 учасника з кожної команди, оскільки українець Віктор Юрченко та поляк Рафаль Кобиляж травмувалися. Відтак, боротьба стала більш жорсткішою, а від того більш відповідальнішою.

      Українці розпочали першими і підняли колоду 11 разів за дві хвилини. Натомість команда з Європи змогла підняти колоду 4 рази за 1 хвилину, але на цьому вона зупинилися. Тому на даному етапі рахунок 1:1.

      Вправа
      Вправа "Лог-ліфт"

      Третьою вправою була "тяга автомобіля" вагою 550 кілограмів, який мали підняти максимальну кількість разів 2 спортсмени упродовж 2 хвилин. Європейці за зазначений час підняли автомобіль 16 разів, а українці за менш ніж хвилину підняли 17 разів і на цьому зупинилися, оскільки це вже свідчить про перемогу. Результат третього змагання – 2:1.

      Вправа
      Вправа "Тяга авто"

      Четверта вправа матчевої зустрічі – "дамбл". На ній за 3 хвилини атлет має обома руками підняти гирю вагою 90 кілограмів з підлоги, закласти собі на плечі, потім підняти однією рукою над головою та зафіксувати на декілька хвилин до команди судді. В цьому змаганні європейці здалися, тому в результаті команда з України перемогла з рахунком 14:11. Наразі загальний рахунок – 3:1.

      Вправа
      Вправа "Дамбл"

      П'яте змагання – перетягування канату. Це дуже важлива битва, оскільки європейці ще можуть отримати шанс на перемогу. Проте так не сталося, українці за три підходи змогли перемогти команду з Європи з рахунком 2:1.

      Вправа
      Вправа "Перетягування канату"

      Остання вправа – так звана класична "прогулянка фермера", на якій потрібно дві валізи по 140 кілограмів пронести на дистанцію 60 метрів. Команди змагалися паралельно і так вийшло, що останні учасники прийшли майже одночасно до фіналу, тому судді переглядали фотофініш. Як виявилося, все ж виграла команда з України, а найкращим гравцем став Олексій Новіков.


      Вправа "Прогулянка фермера"

      В результаті українці виграли цю матчеву зустріч у Луцьку та отримали стилізований кубок у вигляді замку Любарта.

      Теги: Спорт Богатирі. Стронгмен-шоу Новини Луцька
      Джерело: 24 канал
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