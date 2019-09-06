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      Богдан: 28 років в Україні створювали закони, які дають можливість нічого не робити

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      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента
      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента / 5.ua

      Керівник ОП Андрій Богдан говорив про регламент Ради. На його думку, передбачених регламентом процедур треба дотримуватися, якщо це відповідає волі народу.

      Андрій Богдан критикував регламентні процедури Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна" увечері 6 вересня. За його словами, бездіяльність влади закріплена на рівні безкінечних процедур.

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      При цьому Богдан наголосив: "Ми дотримуємося процедур максимально. І робимо все максимально швидко".

      Проте 28 років в цій країні створювали закони, які дають можливість нічого не робити. Все, що вигадували – регламент Ради, Кабміну тощо – все це для того, щоб чиновник нічого не робив,
      – заявив Богдан.

      Зауважимо, заступник голови Ради України Руслан Стефанчук (депутат від "Слуги народу") вже заявляв, що одне із первинних завдань для ВР – розробити абсолютно новий регламент.

      Рада
      У "Слуги народу" – більшість, вони зможуть змінити регламент Ради / Інфографіка 24 каналу

      До слова, нардепи під час другого засідання Ради, 3 вересня, внесли у порядок денний і законопроєкт про зменшення кількості нардепів: із 450 до 300. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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