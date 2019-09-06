Богдан: 28 років в Україні створювали закони, які дають можливість нічого не робити
Керівник ОП Андрій Богдан говорив про регламент Ради. На його думку, передбачених регламентом процедур треба дотримуватися, якщо це відповідає волі народу.
Андрій Богдан критикував регламентні процедури Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна" увечері 6 вересня. За його словами, бездіяльність влади закріплена на рівні безкінечних процедур.
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При цьому Богдан наголосив: "Ми дотримуємося процедур максимально. І робимо все максимально швидко".
Проте 28 років в цій країні створювали закони, які дають можливість нічого не робити. Все, що вигадували – регламент Ради, Кабміну тощо – все це для того, щоб чиновник нічого не робив,
– заявив Богдан.
Зауважимо, заступник голови Ради України Руслан Стефанчук (депутат від "Слуги народу") вже заявляв, що одне із первинних завдань для ВР – розробити абсолютно новий регламент.
У "Слуги народу" – більшість, вони зможуть змінити регламент Ради / Інфографіка 24 каналу
До слова, нардепи під час другого засідання Ради, 3 вересня, внесли у порядок денний і законопроєкт про зменшення кількості нардепів: із 450 до 300. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.