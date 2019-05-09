Богдан Хмельницький: історія про гетьмана, якому вдалося об’єднати українські території

Богдан Хмельницький – реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну "Україна" політичного звучання. Саме за його гетьманства Україна розпочинає відлік як держава.

Про єдину і нероздільну Україну – аж до Перемишля та кордонів Київської православної митрополії – неодноразово говорив і попередник Богдана Хмельницького – Петро Сагайдачний.

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Проте саме Богданові вдалося закласти фундамент Гетьманщини. А ще – зосередитися на тому, щоб звільнити та об’єднати українські території, де проживали етнічні українці. Втім, амбітна гетьманська політична програма сформувалася не одразу.

Хмельницький запровадив масові повстання

Спочатку Хмельницький в союзі із татарами блискавично переміг у битвах на Жовтих Водах та під Корсунем. Там йому вдається розбити коронне військо, а двох польських гетьманів узяти у полон.

Це надихнуло українців на подальші масштабні повстання проти польсько-шляхетської влади. Вони прокотилися майже всією територією України та вперше за декілька століть нашої історії визвольні повстання стали такими масовими. На боротьбу піднялися всі – від козацтва, селянства і міщан до шляхти і духовенства.



Ілюстрація "Битва під Пилявцями"

Проте навіть після таких перемог та колосальної підтримки населення Хмельницький ще не думає про Україну як державу. Починаючи повстання, Богдан переслідував обмежену ціль. Вона стосувалася насамперед вузько станових козацьких інтересів.

І лише на початку 1649 року гетьман поставив перед собою іншу мету – звільнити від Речі Посполитої всю територію, де проживали етнічні українці, а також об’єднати її у військово-територіальному устрої Війська Запорозького. І визначальним у цьому стала тріумфальна зустріч гетьмана Війська Запорозького у Києві.

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2 січня 1649 року Богдан Хмельницький урочисто в'їжджає до Києва через Золоті ворота. Його почесно зустрічає кількатисячний натовп на чолі з єрусалимським патріархом Паїсієм та київським митрополитом із духовенством.



Ілюстрація "Хмельницький заїхав до Києва через Золоті ворота"

Патріарх назвав козацького ватажка "князем Русі". А спудеї Києво-Могилянської колегії – "Мойсеєм, спасителем… народу руського з неволі лядської, Богом даним, тому й Богданом названим". Тріумфальна зустріч Хмельницького у Києві промовисто засвідчила: початок нової козацько-гетьманської держави закладено. Це змінило історію в Східній та Центральній Європі та розпочала добу відродження української державності.

Богдан Хмельницький є засновником української державності

За Богдана Хмельницького Україна отримала всі ознаки державності. Вперше Хмельницький створює структури, які працюють суто на українську державу. Це власні збройні сили, митна, фінансова, поштова судова служби, внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші вже зосереджувалися в державній скарбниці, а не в королівській. А отже, йшли на розвиток молодої держави. Це промовистий показник повноцінного функціонування козацької держави.

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За Хмельницького Україна здобула не лише внутрішньополітичне визнання, а й міцно утвердилася на міжнародному рівні. Дипломатію Української держави визнали багато країн світу – Австрійська та Османська імперії, Бранденбурзьке курфюрство, Венеціанська республіка, Шведське королівство, Прусське герцогство, Волоське і Трансільванське князівства, Кримське ханство та інші.

Союз з Московською державою

1654 року Хмельницький шукає союзника у війні із Річчю Посполитою та укладає договір із Московською державою. Вона ж прагнула відвоювати у Речі Посполитої втрачені території. Так, на основі спільного ворога народився військовий союз з Московією.

При цьому за Гетьманщиною залишались практично всі автономні повноваження. Проте майже одразу Московія почала вести політику на їхнє обмеження. І робила це, зокрема й вдаючись до фальсифікації Березневих статей. Саме в них було виписано основні права і вольності автономної Гетьманщини.



Ілюстрація "Переяславська Рада"

Таким чином Переяславська рада, на якій і обговорювали умови союзу з Москвою, стала першою спробою Москви нав’язати Україні "русский мир" вже у 17 столітті. І досі РФ замовчує сам факт прадавності української національної ідеї та бажання українців відродити свою історію.

Зародки української нації як етнічного утворення сягають часів великого переселення народів у 5-6 століттях. Але офіційно, на політичному рівні, називатися Україною, українським народом, українцями ми стали саме за часів Хмельницького. Тому зараз українській державності не 28 років, а принаймні 370 років.