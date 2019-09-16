Навіщо Богдан продовжує вести війну з журналістами: пояснення Верстюка

Про ставлення Андрія Богдана до журналістів, про обмін полоненими та про те, чи піде Аваков через пів року – в прямому ефірі 24 каналу розповів оглядач видання НВ Іван Верстюк.

Про Богдана і журналістів

За словами Верстюка, Андрій Богдан продовжує вести свою війну з журналістами.

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"Він все хоче вибудувати собі максимально комфортне медійне середовище для того, щоб уникнути критики, зайвих порад, контролю", – зазначив оглядач.

Я вас переконую, що коли почнуться з часом аналізи електронних декларацій, то Богдан взагалі напевно розійдеться,

– наголосив Верстюк.

"Українська журналістика дуже добре знає цей урок, що не має навчати журналістів журналістиці той, хто сам ніколи не був журналістом", – сказав оглядач.

Це смішно, що Богдан вказує журналістам про самоочищення. Якщо ви хочете вирішити проблеми медіаринку, наприклад, у тої ж партії "Голос" є пакет законопроектів про деолігархізацію ЗМІ. Там є деякі спірні питання, але, в принципі, непогані здорові речі пропонують. Хочете допомогти журналістиці? Будь ласка – деолігархізовуйте медіа,

– підкреслив Верстюк.





Які ЗМІ контролюють українські олігархи: інфографіка

Про обмін полоненими

На думку Верстюка, другий етап обміну полоненими між Україною та РФ буде, зокрема, залежати від майбутнього візиту Володимира Зеленського до США.

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"Росія чомусь очікує, що Дональд Трамп зайняв більш російську позицію, ніж раніше", – сказав Верстюк.

Він розповів, що нещодавно спілкувався з генералом Беном Ходжесом, який активно причетний до формування американської політики щодо України. Той зазначив, що Путін даремно надіється на те, що американці підуть на якісь поступки щодо російського питання, санкцій та в'язнів.

Щодо підтримки України є консенсус між демократами і республіканцями. І майбутні президентські вибори США ніяк не вплинуть на цей баланс. Тобто українське і російське питання – це аксіоми для демократів і республіканців США,

– додав оглядач.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що другий етап обміну утримуваними особами між Україною і Росією планують провести вже незабаром.

Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

Про Авакова

Чи не найбільшим запитом та вимогою суспільства було і залишається звільнення з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак президент Володимир Зеленський вирішив залишити його на посаді, нібито лише на пів року. На думку Верстюка, Зеленський залишив Авакова на посаді, адже йому вигідніше мати лояльного до себе міністра, аніж міністра-опозиціонера.

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Він зауважив, що Аваков є досить масштабною фігурою української політики, з ним пов'язують праворадикальні рухи, які можуть дестабілізувати ситуацію на вулицях. Також, окрім "Нацкорпусу" та "Нацдружин", Аваков має величезний вплив у Харкові, переконаний Верстюк.

Тож, на думку Івана, Зеленський вирішив, що краще залишити міністра на посаді, хоча це і має величезні ризики. Наразі порушена приблизно тисяча справ про корупцію, і, як сказав Верстюк, вони навряд чи коли-небудь дійдуть до суду під керівництвом Авакова.

Крім того, Аваков традиційно має вплив на Міністерство інфраструктури. Раніше він контролював його, бо це була квота "Народного фронту", а на чолі міністерства був Володимир Омелян. Але й інші міністри та їх заступники отримували від нього телефонні дзвінки, які мали відношення до роботи державних підприємств,

– заявив Іван Верстюк.

Також він додав, що у випадку з Аваковим не варто розраховувати на те, що він легко попрощається зі своєю посадою. Ба більше, як підкреслив Верстюк, через пів року Аваков не піде у відставку.

Більше про Арсена Авакова – читайте у матеріалі 24 каналу



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу