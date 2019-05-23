Богдан розповів, як команда Зеленського боротиметься з корупцією у перші 100 днів

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан розповів, що у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського його команда боротиметься з корупцією перш за все "власним прикладом, відкритістю і можливістю критики та покарання навіть своїх членів".

Так Богдан відповів на запитання щодо боротьби з корупцією від провідного експерта Атлантичної ради США Аріеля Коена в ефірі програми "Право на владу".

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"Ми щодня даємо сигнали всім правоохоронним органам, що немає жодних заборон, "червоних ліній". Все, що в межах закону, треба починати активно розслідувати і відправляти до суду. Злочинці повинні бути покарані", – сказав голова АП.

Я обіцяю, що Адміністрація Президента Зеленського ніколи не даватиме жодних сигналів, кого можна чіпати, кого не можна, хто свій, і хто чужий. Навіть олігархів,

– додав Богдан.

Команда Зеленського вважає, що всі рівні перед законом і бідь-який олігарх, будь-яка людина повинні дотримуватися закону. При цьому Богдан зазначив, що "в Україні схвалено дуже багато хороших законів, але, на жаль, їх ніхто не виконує".

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11 травня заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що аби подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи та запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів. А чиновники, які засвітилися у таких скандалах, будуть змушені одразу йти з посади.

Від НАБУ та САП очікується відкриття справ щодо оточення пятого президента Петра Порошенка, а також розслідування скандалу довкола Свинарчуків-Гладковських щодо розкрадання в оборонній галузі.

Ще до виборів штабісти Зеленського заявляли, що одним з пунктів його програми є перезапуск антикорупційної системи. Також пообіцяли скасувати депутатську недоторканість, а держслужбовців змусити покидати посади, якщо засвітяться у корупційному скандалі.