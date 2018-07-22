Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора

Актор Богдан Ступка пішов з життя 22 липня 2012 року після тяжкої боротьби з хворобою. Актор став цілою епохою та символом українського кіно – він зіграв у ста фільмах, а також мав більше сотні персонажів на сцені театру.

Багато стрічок, в яких грав Богдан Ступка, добре відомі українському глядачеві. Вже 6 років геніального актора немає в живих. Пропонуємо сьогодні згадати цікаві і маловідомі факти із життя Богдана Ступки.

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Ріс у творчій сім’ї

Богдан Ступка з самого народження був причетний до театру. До сцени його привчали родичі. Адже батько співав у хорі Львівського оперного театру, мамин брат був там солістом. Крім того, тітка Ступки була у Львівській опері головним концертмейстером.

Тому маленький Богдан все дитинство провів за кулісами театру. Там він побачив багатьох видатних співаків повоєнного часу, зокрема Івана Козловського і Сергія Лемешева.

Не мріяв бути актором



Молодий Богдан Ступка

Попри те, що багато членів родини були театралами, сам Богдан в дитинстві не мріяв бути актором. Хлопчиком він планував бути лікарем, однак відмовився від цієї ідеї, коли побачив травмовану спину двоюрідного брата – вона була закривавленою і ця рана добряче налякала маленького Ступку.

Вже підлітком Богдан спробував вступити на хімічний факультет у Львівську Політехніку, проте стати хіміком йому теж не судилось – він провалив іспити.

Скандал з першою роллю

Цікаво, що свою першу роль в кіно Ступка отримав через скандал. Мова про фільм "Білий птах з чорною ознакою" режисера Юрія Іллєнка. Сценарій до стрічки писали спільно Іллєнко та актор Іван Миколайчук. Він мав зіграти українського націоналіста Ореста Дзвонаря, тож роль писав під себе.

Хоча Миколайчука радянська влада підозрювала в "націоналізмі", та він був уже популярним актором в Союзі, тож грати Ореста йому заборонила цензура. Отож роль віддали маловідомому акторові з театру Богданові Ступці.

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Богдан Ступка та Іван Миколайчук під час зйомок "Білого птаха з чорною ознакою"

Труднощі з грою

Дивлячись сучасні фільми з Богданом Ступкою важко повірити, що перша роль в кіно могла викликати труднощі у видатного актора. Але як пізніше розповідав сам Ступка, йому було дуже складно переключитись із театрального актора у кіноперсонажа. Це було під час зйомок фільму "Білий птах з чорною ознакою", де Ступка грав одну із головних ролей.

Уривок фільму "Білий птах з чорною ознакою": відео

"Я говорив дуже голосно, як в театрі, і мені постійно режисер повторював: «не кричи так, говори тихіше", – розповідав актор.

Труднощі виникали і з емоціями. В театрі Богдан Ступка звик показувати емоції гіперболізовано, в той же час перед камерами треба було грати більш стримано і природно.

Був у політиці

У 1999 році Богдан Ступка став Міністром культури України. Однак, очолював міністерство не довго. Вже через 2 роки він покинув пост. Як зізнався сам Ступка, ця посада була для нього тягарем, тому він вирішив повернувся у кіно.

Знявся в еротичному фільмі

Ще один цікавий досвід актора, про який не так часто і згадують. В 67 років Ступка наважився знятись у еротичній мелодрамі "Сафо". Ступка зіграв роль російського археолога, який з донькою приїхав на грецький острів Лесбос.

Кар’єра на телебаченні

Йдеться про популярну телевізійну гру "Форт Байяр", де Ступка грав роль мудрого Мольфара, який задавав складні загадки гравцям.



Ступка у ролі мудрого Мольфара. Прогарама "Форт Буаяр"

Сильний зв'язок з матір’ю

Протягом всього свого життя у актора був сильний зв'язок з матір’ю. Навіть народились вони в один день – 27 серпня. До порад матері Богдан прислухався все життя. Коли легенда кіно відчув, що життєві сили почали покидати його, то сказав, що хоче померти в той день, коли не стало його мами – 23 липня. До цієї дати Ступка не дожив лише добу.

Астероїд на честь Ступки

Ще один цікавий факт з біографії актора – у 2008 році на 67 день народження Ступки, працівники Андрушівської астрономічної обсерваторії назвали на його честь астероїд, який відкрили у ніч на 27 серпня. Офіційна назва астероїда – 269252 Богданступка