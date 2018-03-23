"Богдан" закуповує двигуни у російського заводу, який виробляє військову продукцію

Корпорація "Богдан моторс" закуповує двигуни для тролейбусів "Богдан" у Псковського електромашинобудівного заводу (ПЕМЗ), який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії.

Про це йдеться у розслідуванні "Російське серце українського "Богдана" програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Журналісти "Схем" змогли отримати паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації "Богдан моторс" закупило столичне комунальне підприємство "Київпастранс". Загалом "Богдан моторс" має виготовити для Києва 80 тролейбусів двох типів на суму півмільярда гривень.

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Згідно документів "Настанова щодо експлуатування Т70117-0000010-40НЕ", виробником тягового двигуна ДТА-2У1 тролейбусів типу Т70117 є російський Псковський електромашинобудівний завод (ПЕМЗ). Згідно з даними Державної фіскальної служби, "Богдан моторс" справді у 2015, 2016 і 2017 році імпортував двигуни з Росії.



Паспорт тролейбусів типу Т70117

15 березня у коментарі "Схемам" генеральний директор "Богдан моторс" Віталій Старосуд зазначив, що компанія перестала купувати російські двигуни за два дні до розмови з журналістами.

"На сьогодні корпорація "Богдан" не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора… Ми говоримо про те, що корпорація "Богдан" уже не використовує російські, я хотів би акцентувати. Я виробничник, я не в політиці. Я дію в рамках своїх повноважень", – пояснив Віталій Старосуд.

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У свою чергу, акціонер "Богдан моторс" Олег Гладковський зазначив, що він "не бере участі в управлінні компанії", але, за його інформацією, двигуни мають бути з київського підприємства.

Псковського електромашинобудівного заводу немає у списку російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Затверджує ці списки своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський. На запитання, чому ПЕМЗ не потрапив до списку, він відповів, що таких списків не формує.

Нагадаємо, санітарні автомобілі “Богдан”, які військовим ще торік особисто передавав президент, виявилися неякісними.