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"Богемська рапсодія": опубліковано перший трейлер про гурт Queen

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"Богемська рапсодія": трейлер про гурт Queen
"Богемська рапсодія": трейлер про гурт Queen / www.foxmovies.com/

Британська кінострічка "Богемська рапсодія" ("Bohemian Rhapsody") випустила свій перший офіційний трейлер, у якому розповідається про життя і творчість легендарного рок-гурту Queen, зокрема, й про фронтмена групи Фредді Мерк'юрі. В українському прокаті фільм має назву "Фредді Меркьюрі".

В середині травня 2018 року кінокомпанія 20th Century Fox, яка зайнялась зйомками кінокартини, опублікувала перший тизер фільму "Богемська рапсодія", який переглянуло 14 мільйонів користувачів YouTube.

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Сьогодні, 17 липня, кіностудія презентувала свій перший офіційний трейлер фільму, який також з’явився на офіційному YouTube-каналі гурту Queen. Що цікаво, на останньому каналі трейлер набирає більшу популярність, ніж на ресурсі студії 20th Century Fox.

"Богемська рапсодія" Дивіться трейлер до фільму :

 

У фільмі буде показана історія гурту Queen від початку її заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Головну роль у стрічці виконав американський актор єгипетського походження Рамі Малек. Кінокритики вже встигли відмітити, що актор має неймовірну схожіть зі справжнім Фредді Мерк'юрі.

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Окрім вокаліста Рамі Малека ("Містер Робот") в стрічці також зіграють: в ролі барабанщика Роджера Тейлора – Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), гітариста Брайана Мея – Гвілим Лі (серіал "Джеймстаун"), басиста Джона Дикона – Джозеф Маццелло ("Парк Юрського періоду").


Кадр з фільму "Богемська рапсодія"

Варто додати, що режисером "Богемської рапсодії" спочатку був Брайан Сінгер, але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Фільм дознімав режисер Декстер Флетчер. Світова прем'єра фільму запланована на 2 листопада 2018 року.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Музика
Джерело: 24 Канал
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