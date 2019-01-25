22:19
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Богословська подала документи до ЦВК для участі у президентських виборах

      607 Читать новость на русском
      Інна Богословська подала документи до ЦВК
      Інна Богословська подала документи до ЦВК / ukranews.com

      Екс-депутатка Верховної Ради Інна Богословська подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах України. Політик планує йти у президенти як самовисуванець.

      Колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська прийшла до ЦВК у п'ятницю, 25 січня, і передала свою заяву та документи представникам секретаріату комісії. 

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      На сьогодні ЦВК зареєструвала дванадцять політиків, які мають бажання стати майбутнім президентом України. Кандидати у президенти можуть подавати свої документи до Центрвиборчкому до 3 лютого, реєстрація ж закінчиться 8-го. Тож 9 лютого українці будуть мати остаточний список кандидатів у президенти. 

      Перший тур президентських виборів відбудеться 31 березня, а його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. У разі потреби другий тур відбудеться 21 квітня. 

      Хто така Інна Богословська? Інна Богословська – юрист, екс-депутатка Верховної Ради України. З грудня 1998 до грудня 1999 була членом "Партії Зелених", наступного року перейшла в "Трудову Україну", з 2001 року стала головою "Конституційно-демократичної партії". Під час виборчої кампанії 2006 року є ініціатором створення громадського об'єднання "Віче України", колишній член "Партії регіонів".  

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Інна Богословська
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      сьогодні , 22:06 Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      Артем Овдієнко 149
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      сьогодні , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 299
      Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      сьогодні , 21:15 Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      Світлана Попова 984
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      сьогодні , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 1461
      Зеленському – 41: якими заявами відзначався політик і лідер "Кварталу 95"
      сьогодні , 20:30 Зеленському – 41: якими заявами відзначався політик і лідер "Кварталу 95"
      Андрій Шляхтін 1578
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук