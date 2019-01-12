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      Бокс – це не жіночий вид спорту, кому потрібна жінка в шрамах, – екс-чемпіон WBA Котельник

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      Котельник поділився своєю думкою про жіночий бокс
      Котельник поділився своєю думкою про жіночий бокс / sport-xl.org

      Колишній чемпіон світу за версією WBA Андрій Котельник поділився своєю думкою про жіночий бокс. Він заявив, що бокс – це спорт не для жінок.

      "В якійсь мірі це круто, звичайно. Комусь пощастить, у кого буде дружина-боксерка", – сказав Котельник в інтерв'ю "Галичина FM".

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      Та все ж Котельник виступає проти того, щоб жінки боксували.

      "Я категорично проти того, щоб жінки боксували. Не жіночий це вид спорту. Якщо людина для себе займається, отримує від цього задоволення, то чому ні? Якщо це як фітнес – так. Якщо це брати як жіночий вид спорту – це вже таке самостійне.

      Якби це було років 20 тому, всі б подумали, що якась нерозумна. А зараз і футбол, і все, що хочеш, жінки вже всюди. Головне, щоб це було безболісно й вона класно це робила в рингу. А якщо просто жінки виходять з такими побитими обличчями, як чоловіки, вважаю, що це некрасиво. Кому потрібна жінка з синцями, в шрамах?", – резюмував Котельник.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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