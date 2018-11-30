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      Бокс можуть виключити з програми Олімпійських ігор-2020: МОК прийняв перші рішення

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      Бокс можуть виключити з Олімпійських ігор
      Бокс можуть виключити з Олімпійських ігор / olympic.org

      Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заморозив плани з проведення боксерського турніру на Олімпіаді-2020 в Токіо.

      Причиною такого рішення є обрання на пост президента Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA) узбека Гафура Рахімова – людини, яка тісно пов'язана з кримінальним світом і підозрюється у торгівлі наркотиками.

      Читайте також: Бокс можуть виключити з програми Олімпійських ігор: подробиці

      Організація WBC закликала МОК зберегти бокс в олімпійській програмі. WBC нагадала, що представники боксу беруть участь в Олімпіадах вже більше століття. Члени WBC підписали петицію під назвою "Так боксу на Олімпійських іграх".

      Остаточне рішення про проведення боксерського турніру на Олімпійських іграх 2020 року буде прийнято на наступній сесії МОК, яка відбудетьсяув 2019 році в швейцарській Лозанні. Олімпійські ігри 2020 року пройдуть з 24 липня по 9 серпня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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