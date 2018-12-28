Боксер, з яким хоче битися Ломаченко, пригрозив українцю ударом, як в Уайлдера

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс, порівнюючи свою силу удару з міццю чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера, знову згадав про українця Василя Ломаченка.

Джервонта знову розповів, наскільки він кращий за українського володаря титулів за версіями WBA/WBO в легкій вазі.

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"Сила, швидкість, рух. Я просто кращий, ніж Ломаченко. Я не з тих хлопців, які недооцінюють своїх суперників. Я знаю, з ким мені доведеться зустрітися. Я можу вдарити сильніше, ніж Деонтей Уайлдер. Думаю, я кращий в 130 і 135 фунтах", – цитує Девіса Fightnews.

Нагадаємо, що Ломаченко раніше заявив, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса. Джервонта Девіс вже заявляв, що зможе перемогти чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Серед головних недоліків українця Джервонта відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.