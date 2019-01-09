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      Боксерські організації WBC й IBF змінюють правила: реформи торкнуться Усика та Гвоздика

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      Боксерські організації WBC й IBF змінюють правила
      Боксерські організації WBC й IBF змінюють правила / ua.utro.news

      Всесвітня боксерська рада (WBC) і Міжнародна федерація боксу (IBF) внесли ряд поправок до правил своїх організацій. У WBC йдеться про процедуру зважування, а в IBF – внесені зміни в процентному співвідношенні розподілу призового фонду в разі промоутерських торгів.

      Президент WBC Хосе Сулейман у такий спосіб сподівається контролювати, як спортсмени борються із зайвою вагою, оскільки у 2018 році декілька боксерів були госпіталізовані напередодні поєдинків через зневоднення, пише Vringe.

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      У WBC вирішили внести наступні правила:

      1. Бійці зобов'язані повідомити свою поточну вагу в момент укладення контракту на поєдинок.

      2. Правило безпечної ваги. У WBC обов'язковою умовою буде зважування боксерів за 30 днів до бою (не перевищувати на 10% ліміт вагової категорії), за 14 днів до бою (на 5%) і за 7 днів до бою (на 3%). В організації незабаром повідомлять, якими грошовими стягненнями та іншими штрафами будуть обкладені бійці за невиконання "правил безпечної ваги".

      3. Зважування напередодні бою. У WBC вирішили також внести правило зважування напередодні бою. Боєць не має права набирати понад 10% від результатів офіційного зважування.

      4. WBC залишає за собою остаточне рішення щодо тих, хто порушив правила:

      а) може відбутися попередженням, б) оштрафувати на суму до 5 тисяч доларів США (за недотримання перших двох пунктів), в) скасувати бій, г) оштрафувати на суму до 30% гонорару (за порушення 3-го пункту).

      У правила IBF внесені наступні поправки:

      1. Раніше обов'язковий претендент в разі промоутерських торгів претендував тільки на 25% загального призового фонду, решта 75% діставалися чемпіону. Тепер же розподіл призового фонду буде в співвідношенні 65/35 на користь чемпіона.

      2. У разі, якщо бійці б'ються за вакантний титул, розподіл призового фонду залишається незмінним – 50/50.

      3. У тих випадках, коли обов'язковий претендент займає 3-е або нижче місце в рейтингу організації, розподіл призового фонду – 85/15 на користь чемпіона.

      4. Претендент має право оскаржити розподіл призового фонду. У такому випадку рішення буде прийматися шляхом голосування членів ради директорів IBF.

      WBC (Світова боксерська рада) — одна з найбільших і найпрестижніших міжнародних організацій професійного боксу. До організації належить 161 держава. Її юридична адреса у Мексиці. Президентом World Boxing Council є Хосе Сулейман. Бої відбуваються у 17 вагових категоріях. Українець Олександр Усик володіє поясом WBC у важкій вазі, а Олександр Гвоздик – напівважкій. IBF (Міжнародна боксерська федерація) — професійна федерація заснована 1983 року на основі United States Boxing Association та кількох інших організацій з Європи та Південної Америки. Юридична адреса організації в Нью-Джерсі в США. З 2001 року її президентом є Маріян Мучаммад. Українець Олександр Усик володіє одним із поясів організації.

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      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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