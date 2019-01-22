Боксерські трофеї: хто та як виготовляє пояси для справжніх чемпіонів
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – на відміну від більшості видів спорту у боксі чемпіони не отримують кубків чи трофеїв, натомість кожен боєць мріє отримати пояс. До слова, вони є справжніми витворами мистецтва, які ювеліри виготовляють власноруч. Деякі майстри займаються цим незвичним ремеслом декілька десятків років, аж до самої смерті.
Також у випуску:
Незвичайні клубні прізвиська.
Джерело: 24 канал
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