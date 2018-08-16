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Боксерський поєдинок Усик – Белью: відома дата та місце бою

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Усик – Белью дата та місце бою
Усик – Белью дата та місце бою

Перший захист всіх чотирьох чемпіонських поясів (WBO, WBC, IBF та WBA) український боксер Олександр Усик (15-0, 11 КО) проведе проти британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО). Сторони домовилися про проведення поєдинку.

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк в коментарі sport.ua.

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За словами Красюка, бій відбудеться в Британії. Серед можливих міст – Лондон або Ліверпуль. Щодо дати, то серед варіантів їх є дві – 10 або 17 листопада.

"Обидва боксери – і Усик, і Белью – хочуть цього поєдинку. Після бою з Гассієвим Усик відразу ж викликав на бій джентльмена Тоні Белью. Британець кілька років боксує в суперважкій вазі. Для нього бій з Усиком – певний виклик, оскільки він вже давно не входив в цю вагову категорію. Едді Хірн мені розповідав: Белью, побачивши, що Усик його викликав, подзвонив через п'ять хвилин і сказав: "Я зроблю цей бій. Це буде мій дембельський акорд. Незалежно від того, виграю або програю – я закінчу кар'єру". Єдине, він сказав, що хоче, щоб бій з Усиком був за все його пояси. Ми з Едді Хірном буквально на наступний же день спілкувалися з приводу організації бою. Поєдинок пройде в крузервейті, в Британії. Дата? Це буде або 10-е листопада, або 17-е листопада", – сказав Красюк.

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Якщо перший захист Олександром Усиком титулу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі буде вдалою, то наступні поєдинки, він проведе вже в хевівейт.

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Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик Усик – Белью
Джерело: 24 Канал
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