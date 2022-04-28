Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

Влада Болгарії шукає лазівки в домовленостях з "Газпромом" для можливості зупинки транзиту російського газу в Сербію та Угорщину по газопроводу "Турецький потік", який проходить через Болгарію.

Про це під час пресконференції заявили прем'єр-міністр Кирил Петков та міністр енергетики Олександр Ніколов.

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Вони повідомили, що повністю оглянути контракти з "Газпромом" – не лише про постачання палива, але й на транзит. І додали, що Болгарія не терпітиме шантажу.

Зробимо повний огляд контрактів з "Газпромом" – не лише про постачання палива, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж – це не те відношення, яке Болгарія терпітиме,

– сказав прем'єр.

Натомість міністр енергетики країни нагадав, що Болгарія "завжди була чесним партнером і платником не лише "Газпрому", а й усіх сусідніх країн", маючи на увазі Сербію. Але тепер контракти потрібно переглянути через нещодавні дії "Газпрому".

Що трапилось:

Нагадаємо, що через те, що Польща та Болгарія відмовилися платити за російський газ у рублях, "Газпром" перекрив їм постачання газу.

Натомість прем'єр Болгарії запевнив, що вже знайшли заміну російському газу – допомагатиме Туреччина та Греція.

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