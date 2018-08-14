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Болі в спині пов’язані з психологічними хворобами: цікаве дослідження

33 Читать новость на русском
Болі в попереку
Болі в попереку / Фото з відкритих джерел

Низка генів, які викликають болі у попереку, впливають і на психологічні ознаки людини.

Такий висновок зробили науковці з США, Нідерландів, Великобританії та Росії, пише biorXiv.

Проаналізувавши фрагменти ДНК майже півмільйона людей вони зробили висновок, що болі в спині генетично пов'язані з психічними захворюваннями.

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Виявлені гени виявилися одночасно пов'язаними зі здатністю засвоювати нову інформацію, схильністю до сколіозу і остеоартрозу. Також вони визначають схильність людини до депресії, тривожності та інших розладів психіки.

Як зазначили у дослідженні, станом на 2016-й болі в попереку були однією з головних причин обмеження працездатності у багатьох країнах світу.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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