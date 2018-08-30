Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії

Глава Кремля Володимир Путін пішов на поступки у пенсійній реформі після громадського натиску в Росії. 29 серпня президент РФ у телезверненні заявив, що пенсійний вік для жінок підвищиться лише на 5 років замість запланованих восьми, а чоловіки працюватимуть до 65 років.

Про що сигналізує подібний крок глави Кремля та чим "пом'якшення" пенсійної реформи загрожує для Росії – аналізувала західна преса.

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А рейтинг таки "не резиновий"

Рішення про підвищення пенсійного віку в РФ, про яке було оголошено на початку ЧС з футболу у червні, залишається вкрай непопулярним серед населення країни. Тож Путін, аби стримати суспільне невдоволення, запропонував змінити запланований пенсійний вік для жінок, знизивши його із 63-х років до 60-ти.



Путін вирішив, що тепер жінки в Росії працюватимуть до 60 років, а чоловіки – до 65-ти

Спостерігачі кажуть, що такий захід глави Кремля є "стратегічним" і "передбачуваним", зазначає La Croix. Наразі невдоволення реформою виражається головним чином у падінні популярності Володимира Путіна, яка досягла 64% в липні в порівнянні з 80% в травні, за даними російського центру вивчення громадської думки ВЦВГД.

Видання нагадує, що після оголошення пенсійної реформи в декількох містах РФ відбулись акції протесту, організовані переважно лідером опозиції Олексієм Навальним, комуністичною партією, а також профспілками. Через проведення Чемпіонату світу з футболу демонстрації навіть забороняли. Згодом Навальний закликав росіян до участі в повторному мітингу проти цього законопроекту 9 вересня, в день регіональних і муніципальних виборів у РФ, проте 27 серпня опозиціонера кинули до в'язниці на 30 діб.



Росіян обурило підвищення пенсійного віку

CNN зауважує, що телевізійне звернення глави Кремля 29 серпня, під час якого він сказав, що до наступного десятиліття країна "неминуче зіштовхнеться із серйозними демографічними проблемами", якщо не відбудеться змін в її пенсійній системі, стало для Путіна свого роду "звільненням від відповідальності", але цей виступ також підкреслив, що популярність президента Росії не куленепробивна.

Місія нездійсненна?

Так, перед Путіним стоїть величезна проблема. Він хоче забезпечити процвітання росіянам до 2024 року, коли, згідно з конституцією, повинен закінчитися його президентський термін, але економіка йому більше не допомагає. У цьому несприятливому економічному прогнозі винен тільки російський президент,

– пише редакція Bloomberg.

Якщо ситуація буде розвиватися в такому напрямку, росіянам може це набриднути до 2024 року, зазначають автори статті.

На їхню думку, хоча план щодо підвищення пенсійного віку є важливим кроком для довготривалого економічного зростання та фінансової стабільності будь-якої країни з населенням, яке старіє, але не схоже, що главі Кремля вдасться здійснити низку запланованих змін у країні.

Журналісти вказують, що економічному зростанню в РФ заважає низка проблем: західні санкції, відсутність гарантій приватної власності і захисту приватного підприємництва, а також корумпована судова система.

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Бомба вповільненої дії

Як пояснює Neue Zürcher Zeitung, пенсія, якої не вистачає для існування, є в Росії лише частиною цілої низки соціальних виплат та субсидій, що хоч якось підтримують життя росіян.

Соціальні виплати пенсіонерам – це центральний елемент путінської влади, і тому питання про них є вибухонебезпечним з точки зору політики. Це виразилося в поступці Путіна, яка також є симптомом того, що Росія загнана у глухий кут,

– акцентує увагу видання.

Як популіст Путін здатний розпізнати вибухову силу підвищення пенсійного віку, але в перспективі він сидить на бомбі вповільненої дії, додає автор матеріалу і пояснює, що поступки відсунули відновлення занепалої пенсійної системи Росії на довгий термін. У майбутньому державі доведеться витрачати на неї ще більше коштів із бюджету, ніж сьогоднішні 25%.



Путін розуміє, що Росія загнана у глухий кут, а підвищення пенсійного віку – вибухонебезпечне рішення

"Цей тягар загострить конфлікт політичних інтересів Путіна. У період стагнуючих доходів Росії все важче одночасно бути військовою державою і забезпечувати соціальний мир у країні", – робить висновок швейцарська газета.

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