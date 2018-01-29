Бомбами и санкциями по наглой, рыжей..., или Излюбленный метод США давить на неугодные страны

Буквально накануне "Дня санкций" стало известно о том, что США завершили четвертый этап модернизации самых мощных неядерных бомб GBU-57.

И, если честно, данное известие чем-то с родни санкционной драме, только в формате вооружений колоссальной разрушительной силы.

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Посудите сами, в не таком уж и далеком 2015 году были завершены испытания высокоточной управляемой атомной бомбы свободного падения B61-12. Что интересно, заключительный сброс данного грозного оружия с истребителя F-15E состоялся аккурат перед саммитом "G-20" в Анталие.

Совпадение?

Теперь же, 27 января, за два дня до "Дня санкций", в СМИ поступает информация о том, что бомба с боевой частью весом 2,7 тонны, предназначенная для уничтожения бункеров и других глубокорасположенных объектов, стала еще более грозной.

Конечно, сейчас в первую же очередь данную модернизацию связывают с угрозами КНДР, но сложно не заметить взаимосвязь и с определенного рода давлением на Россию.

Ведь, как известно, расхваливаемая россиянами бомба "Дрель", в действительности, не доведена до ума и не может конкурировать, либо же использоваться, как ответный аргумент в подобных разработках.

Сама же манера применения комплексного, политико-экономического и военного давления на оппонентов для США обыденна и излюблена. А потому, расширение ассортимента высокоточных тяжеловесов – это не только сигнал для КНДР.

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