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      Бондаренко прокоментував корупційний скандал у податковому комітеті та їх законопроєкти

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      Кость Бондаренко
      Кость Бондаренко / znaj.ua

      Відповідальність за корупційний скандал у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики і ті скандальні законопроєкти, які звідти вийшли, має бути порівну поділено між профільним комітетом, депутатським корпусом і керівництвом Верховної Ради.

      Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив засновник аналітичного центру "Інститут Горшеніна" Кость Бондаренко.

      Не прерогатива комітету писати закон – це прерогатива окремих депутатів, хоча, звісно, саме комітет дає свої висновки після консультацій з експертами тощо… Те, що комітети лобіюють сумнівні законопроєкти, це вже радше питання до парламентської більшості,
      – наголошує експерт.

      "Тут питання до спікера, – додає Бондаренко. – Він, розглядаючи суть того чи іншого законопроєкту, вирішує, до кого його скерувати. Є доволі тонка грань – що в чиїй зоні відповідальності. У виконавчій владі те саме: іноді виникають сумніви, чия юрисдикція – Міністерства економіки чи Міністерства фінансів".

      Аналізуючи українські реалії, Бондаренко доходить невтішного висновку: "Скандал довкола хабарів і поліграфа абсолютно ніяк не позначиться на роботі Верховної Ради та її органів. Через тиждень про нього вже ніхто й не згадає".

      Нагадаємо, минулого тижня екснардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітету провалили законопроєкт, який повинен був прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують з Коломойським, вирішили не голосувати за законопроєкт 2047-д. Це викликало гнів у голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.

      Раніше податковий комітет схвалив ряд скандальних законопроєктів, які б'ють по ФОП, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроєкт № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Податковий кодекс
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