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Бондаренко вдало стартувала на турнірі у Великій Британії

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Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко

Українська тенісистка Катерина Бондаренко розпочала з перемоги виступ на турнірі у Істборні у Великій Британії.

Пройшовши вдало кваліфікацію турніру, у першому колі українка здолала представницю Франції Алізе Корне. Хоча легкою ця перемога для 88-ої ракетки світу не була. Адже тенісистки зіграли всі три сети, витративши на це дві години та три хвилини.

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Корне, для якої це четверта зустріч з українськими тенісистками за останні два місяці (одна гра з Костюк та двічі – зі Світоліною), розпочала доволі впевнено. Після того, як українка виграла свою першу подачу, три наступні гейми забрала француженка. Ще три гейми поспіль вона згодом візьме в кінці сету. Однак реалізувати сет-пойнт зможе лише з шостої спроби.

На це Бондаренко відповість доволі потужною грою у другому сеті, коли їй вдасться виграти одразу п’ять перших геймів поспіль. Лише після цього Корне забере два гейми, але на своїй подачі програє сет.

Третій сет для українки розпочнеться не найкращим чином – вона поступатиметься 0:2. Але зуміє виправити ситуацію, і три наступні гейми виграти. Вирішальними ж стануть 8-10 гейми. Спочатку Бондаренко виграє подачу суперниці і зробить рахунок 5:3. Після цього виграє Корне і рахунок стане 5:4. У десятому геймі Корне вдало розпочне, але не зуміє виграти цей гейм – Бондаренко з першої спроби реалізує брейк-пойнт та матч-пойнт.

Бондаренко – Корне 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

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Відтак Корне програє четвертий поспіль матч українській тенісистці. Бондаренко ж виходить у друге коло турніру в Істборні, де зустрінеться з 8-ою ракеткою світу Петрою Квітовою з Чехії. Гра запланована на вівторок, 26 червня. Чешка якраз виграла турнір у Бірмінгемі.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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