Бондаренко вилетіла в першому колі Wimbledon

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не зуміла подолати перше коло Wimbledon.

Суперницею українки стала Луціє Шафаржова з Чехії, яка у світовому рейтингу посідає 66-у позицію (Бондаренко 79-а у рейтингу WTA).

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У кожному з сетів українка програла по одній своїй подачі. Цього виявилося цілком достатньо чешці, щоб виграти гру – двічі по 4:6.

При цьому по ходу поєдинку українка так і не зуміла створити хоча б момент, щоб переломити хід поєдинку.

Катерина Бондаренко – Луціє Шафаржова 0:2 (4:6, 4:6)

Варто зазначити, що у першому колі Wimbledon сенсаційно поступилася п’ята ракетка світу українка Еліна Світоліна. Натомість Леся Цуренко зуміла подолати перше коло турніру. Також свій матч ще має провести Катерина Козлова, якій протистоятиме Дженніфер Брейді. Гра відбудеться у вівторок, 3 липня.