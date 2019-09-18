BookForum у Львові: чим дивуватмуть цього року

У Львові розпочався BookForum 2019. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються сюди, щобпридбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях.

Книжковий ярмарок налічує триста видавництв. Вони до Львова привезли дві тисячі літературних новинок. Ще до офіційного відкриття вже збираються перші відвідувачі.

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"Кожного року щось очікуєш нове ... Вони тільки розкладаються, але я думаю, ми сюди зайдемо, перший раз подивимося і кожного дня будемо заходити", – сказав один із перших відвідувачів форуму Іван.

І кожного дня тут відбуватимуться події до кольору, до вибору. BookForum 2019 охопить 40 тем. Серед них – війна, жінка в темі, стиль життя, поезія, комікси, історія, наука та фантастика. Будуть і почесні гості.

Індійська письменниця Арундаті Рой. Вона є лауреаткою Букерівської премії, презентує цього року свою книжку "Міністерство пограничного щастя". Також Ельчин Сафарлі — азербайджанський письменник, який буде презентувати нову книжку також. І Мар'ян Петросян – вірменська письменниця, яка презентує книжку "Дім, в якому",

– розповіла очільниця прес-служби Марічка Кравченко.

Окрім них – ще 1000 авторів. 21 вересня книгу "Справа Василя Стуса" презентує Вахтанг Кіпіані.

Це дуже потужна книжка тим, що тут містяться розархівовані файли і власне кримінальна справа проти Василя Стуса. З приписами, дописами і роздумами безпосередньо упорядника цієї книжки Вахтанга Кіпіані,

– зазначив креативний директор видавництва VIVAT Ігор Зарудко.



Книга Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса

Не лише придбати паперову новинку, а й допомогти пораненим воякам із Львівського шпиталю. На Книжковому форумі є намет "Книжкової сотні". Сюди всі охочі можу приносити книги для солдатів. Їх передадуть до шпиталів.

"В пріоритеті – це література на історичну тему. Це все, що пов'язано з нашою історією, з історією України. І переважно хлопці просять українською мовою книжки", – сказала представниця "Книжкової сотні" Тетяна Чайковська.

Фокусна темаBookForumзвучить одноголосно із назвою одного з віршів Грицька Чубая – пошуки причетного. Бо кожен із нас впливає на те, що відбувається у світі, кажуть організатори. Двадцять шостий BookForum стане доступним для кожного.

Ми проводимо 14 заходів у межах BookForum, будуть відбуватися зі сурдоперекладом. Тобто це переклад жестовою мовою. Ми ідемо назустріч їм і власне вони зможуть почути те, що їм подобається,

– додала програмна директорка BookForum Софія Челяк.

А в неділю, 22 вересня, свою автобіографічну книгу "Маркетер" представить звільнений політв'язень Олег Сенцов.