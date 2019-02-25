Борьба с теневой экономикой и финансовым неравенством: как навести порядок с ФОПами

Контрабанду и теневую экономику нельзя запретить. Можно сделать набор действий, которые уменьшат и то и другое явление. Тоже самое с ФОПами, потому что сейчас они – это огромный внутренний офшор. Тем более, что перед выборами ФОПов трогать не будут.

Вы хотите бороться с теневой экономикой, уменьшить неравенство между богатыми и бедными в Украине, бороться с контрабандой? Но если вы хоть что-то начнете делать в этом направлении – вас проклянут.

Читайте також: Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров

Готовьтесь почувствовать себя "доктором смертью экономики", "убийцей малого бизнеса" и "агентом мировой буржуазии".

Почему в Украине существует такое большое неравенство?

Есть картинки красивых городов, где тысячи людей стоят в пробках, ходят в рестораны, забивают битком огромные торговые центры, летают в Европу выпить чашечку кофе. Это все есть, это не басни. Но с другой стороны есть сотни тысяч людей и даже миллионы, для которых эта картинка – лишь фраза о недостижимом и невозможном.

И да, настоящий либерал скажет, что "так этим людям и надо", ведь у них есть шанс заработать, но они им не пользуются. Социалист скажет, что у пенсионеров нет возможности зарабатывать. А реалист скажет, что бедные пенсионеры – это ресурс для популистов и чем больше их будет, тем больше вероятность победы кандидата, от деятельности которого пострадают все, в том числе люди из пробок и ресторанов.

Неравенство в Украине формируется коррупцией и теневой экономикой

Это те основные проблемы, не поборов которые, вы никогда не сможете довести уровень пенсий и доходов бюджетников до приемлимого уровня, а дороги будут всегда доводить вас на СТО или в больницу.



Контрабанда в Украине

Контрабанду и теневую экономику нельзя запретить. Можно сделать набор действий, которые уменьшат и то и другое явление. И ответ на то, как остановить контрабанду, лежит не в плоскости таможни. И ответ на то, как сделать меньше теневую экономику тоже не касается исключительно силовиков. Хотя и их тоже.

А главное, и от контрабанды и от теневой экономики миллионы украинцев получают плюсы. И эти люди будут недовольны, когда вы начнете наводить там порядок. Это естественно. Как естественно желание людей не платить налоги. Никто и никогда по своей воле их не платит.

Когда вы начнете бороться с контрабандой, ждите повторения "налогового майдана", когда тысячи мелких предпринимателей очень организовано будут протестовать. Потому что все они получают выгоду от торговли контрабандными товарами.

И денежный поток, который там формируется, питает многих депутатов и чиновников. И эти депутаты будут вам очень красноречиво доказывать, что нельзя вводить фискализацию, нельзя требовать продажи только по чеку. И требования продажи по чеку будет приравнивать к "геноциду малого бизнеса".

В прошлом выпуске блога смотрите о сотрудничестве с МВФ и стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"

Тоже самое с ФОПами. Сейчас разгорается движение "не дадим обидеть маленького ФОПа". Как ответ на инициативу правительства навести порядок в этой зоне, для того, чтобы ФОПы остались только те, кто действительно является физическим лицом предпринимателем.

Сейчас ФОПы – это огромный внутренний офшор

Защищая идею глобальной ФОПизации экономики Украины, которая деструктивно влияет на конкуренцию в Украине, многие концентрируется на одном сегменте – ИT сектор. Выпячивая его и говоря, что инициатива убьет эту перспективную отрасль и ИТишники уедут.

Сразу можно сказать одно – никто сейчас ФОПы трогать не будет. Потому что выборы. Поэтому ничего этому сегменту не угрожает. И ничего не изменится в ближайшее время. А теперь, когда риск отодвинут в будущее, можно поговорить о том, нужно ли что-то делать с ФОПами.



ИТ сектор в Украине работает на аутсорс

И давайте пока выведем ИTшников за скобки. Главное отличие ИТ-сектора – он в основном работает на аутсорс. А значит не конкурирует внутри Украины. ИТ-сектор во вселенной ФОП можно сравнить с контрабандой сигарет из Украины в Польшу в глобальной проблеме контрабанды. И там и там основной урок – от другого.

И контрабанда для Украины – зло, когда мы говорим о входящем сером импорте. А контрабандный экспорт сигарет – это уже проблема для Польши. И с ней конечно надо бороться, потому что это криминал, но уже после того, как решены проблемы по крупнее.

Так и с ФОПами. Не надо прикрываться ИТшниками и их вкладом в экономику Украины. Потому что во всех ресторанах, даже когда там средний чек больше минимальной зарплаты, эти самые чеки выдают ФОПы. Потому что сети спортзалов – это фОПы. Потому что кассиры в супермаркетах – ФОПы. И рестораны не переедут в Польшу, и супермаркеты не исчезнуть, если там навести порядок.

Но зато будет честная конкуренция, когда компании, которые работают без схем, не будут выглядеть «лохами» на фоне тех, кто все оформил через ФОПы. И это все давно пора было прикрыть.

Потому что в Украине сотни и тысячи больших компаний, вся деятельность которых построена через ФОПы. И это ненормально. Это может быть законно, но только потому, что хитрые юристы нашли лазейки, что позволило использовать механизмы поддержки малого бизнеса для бизнеса большого.

Читайте також: В МВФ не работают украинские принципы "кидалова": может ли Украина шантажировать Фонд

Но это пагубно для экономики. Прежде всего потому, что искажает конкуренцию. И потому, что дает пищу неравенству. И когда люди красноречиво доказывают, что нельзя трогать ФОП, потому что это убьет малый бизнес в Украине, то надо понимать, что эти люди защищают очень немаленький бизнес и очень большие теневые схемы.

В чем проблема борьбы с ФОПами?

Проблема в ощущении справедливости, в стандартном аргументе "пока Ахметов не сидит". И действительно, сейчас на бизнес есть два финансовых давления – налоги и коррупционная рента. И бизнес более охотно платит коррупционную ренту. И потому что ее труднее избежать. И потому что она меньше. И бизнесу, который участвует в теневых схемах, просто выгоднее платить коррупционную ренту. И он не хочет ничего менять.

И это надо признавать честно. Коррупционер и теневой бизнес – это часто взаимовыгодное сотрудничество. Но правда и в том, что не убрав коррупционную ренту трудно заставить бизнес поверить, что надо играть по правилам.



В Украине процветает теневой бизнес

Поэтому наряду с наведением порядка с ФОПами необходимо имплементация правил BEPS (борьба с офшорами, чтобы убрать аргумент о том, что доят только маленьких), усилить борьбу с трансфертным ценообразованием.

Нужна реформа налоговой и создание службы Финансовых Расследований, которая заберет полномочия у СБУ, полиции, налоговой полиции приходить к бизнесу и будет построена по принципу аналитической службы.

И вот параллельно с такими шагами нужно наводить порядок с внутренним офшором, с ФОПами. И без них, без этих шагов, действительно очень трудно доказать бизнесу, что он не стал крайним. Потому что "как не крути", а самая большая проблема экономики Украины – это силовики.

Поэтому мы все нуждаемся в новом социальном договоре. Который прийдет на смену текущему "мы крадем снизу и не мешаем власти красть сверху" на "никто не крадет, все играют по правилам".

Читайте також: Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой

Ну а что делать с IT? Ощущение справедливости говорит, что таких низких налогов быть не должно. Рационализм говорит о том, что резко повышать налоги может быть опасно. Поэтому этот вопрос надо рассматривать осторожно. И явно не в первую очередь.

Хотя если реформы будут идти, если нам удастся перезаключить тот самый общественный договор, если навести порядок в базовых вещах, то избежать роста налоговой нагрузки для ИТшников просто невозможно. Просто потому что несправедливо, когда в бедной стране те люди, кто получает больше всего, платят меньше всего налогов.