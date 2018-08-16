Бордо – Маріуполь: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч між французьким "Бордо" та "Маріуполем" розпочнеться о 21:45. і Буде доступний українським глядачам як по телебаченню, так і онлайн.

Матчі "Маріуполя" у цьому сезоні транслюють телеканали "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 2" і транслюватимуть гру з Франції.

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Коментувати матч довірили Роману Тимощуку. За 45 хвилин до початку матчу – о 21:00 – на каналі почне діяти студія, де своїми думками поділяться експерти та гості студії. Вони ж і розбиратимуть гру після закінчення.

Окрім перегляду матчу по телевізору, є можливість дивитися гру онлайн на сайті Oll.tv. Однак трансляція платна – 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень за місячний доступ. Але для перегляду треба пройти реєстрацію.

Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – одразу по закінченні на сайті 24 Каналу.

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