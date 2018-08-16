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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бордо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Бордо – Маріуполь прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Бордо – Маріуполь прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

У матчі кваліфікації Ліги Європи французького "Бордо" проти "Маріуполя" шанси української команди доволі незначні.

Після поразки у домашньому матчі, на полі французької команди ймовірність перемоги "Маріуполя" буде мати дещо сенсаційний характер

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У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" – 11,00. На те, що переможе "Бордо" – 1,25. Нічия у матчі – 6,00.

Ще менше шансів на перемогу "Маріуполя" дають у PariMatch. Відтак там доволі великий коефіцієнт на перемогу українського клубу – 17,00. На перемогу "Бордо" – лише 1,20. Нічия у матчі – 6,10. Варто додати, що букмекери не приймають ставки на прохід французької команди у наступний раунд. Зате коефіцієнт на прохід "Маріуполя" – 35,00.

Теж не приймають ставки на прохід у наступний раунд жодної з команд і в "Фаворит спорт". Однак там перемога "Маріуполя" має коефіцієнт 14,50. Перемога "Бордо" – 1,23. Нічия у матчі – 5,50.

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На Marathon bet лише незначна різниця у коефіцієнті на перемогу "Бордо" – 1,23. Зате на перемогу "Маріуполя" – 15,25. Нічия – 6,55. Однак вони виставили коефіцієнт 45,00 на те, що "Маріуполь" пройде у наступний раунд. На прохід "Бордо" ставки не приймаються.

Нагадаємо, матч "Бордо" проти "Маріуполя" відбудеться у четвер, 16 серпня. Початок о 21:45.

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Теги: Футбол Новини спорту Ліга Європи ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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