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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бордо – Маріуполь: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

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Бордо – Маріуполь відео голів матчу Ліги Європи
Бордо – Маріуполь відео голів матчу Ліги Європи

Голи у матчі французького "Бордо" проти "Маріуполя" глядачі на трибунах побачили лише у другому таймі. Однак два з них влетіли у ворота з різницею у дві хвилини.

Першим забити вдалося саме господярям поля. Якщо у першому таймі вони не зуміли пробити Гальчука, то у другому таймі неймовірний за точністю удар вдався Пундже. Гравець французбького клубу пробив точно під перекладину, від якої той опустився за лінією воріт.

Читайте також: "Бордо" продав форварда, який забив "Маріуполю" два голи у Лізі Європи

Відео голу Пундже у ворота "Маріуполя"

А за дві хвилини "Бордо" забив вдруге. Автором точного удару став Санкар. Гравця залишили без опіки у штрафному майданчику, і він головою пробив по воротах з лінії воротарського майданчика.

Гол Санкара у ворота "Маріуполя"

На це все українська команда відповіла голом Фоміна зі штрафного. Стінка з гравців не завадила українцю точно пробити по воротах Костиля.

Відео голу Фоміна у ворота "Бордо"

 

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Теги: Футбол Ліга Європи Новини спорту ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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