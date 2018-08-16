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"Бордо" продав форварда, який забив "Маріуполю" два голи у Лізі Європи

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Гаєтан Ляборд
Гаєтан Ляборд

Перед матчем-відповіддю між французьким "Бордо" та українським "Маріуполем" у кваліфікації Ліги Європи, французький клуб продав свого форварда Гаєтана Ляборда.

Це саме той гравець, який двічі забив у ворота "Маріуполя" під час першого матчу в Одесі. Тоді українська команда програла з різницею у два голи –1:3.

Читайте також: Маріуполь – Бордо: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

Новим клубом нападника став французький "Монпельє". За гравця "Бордо" отримав три мільйони євро.

Нагадаємо, матч "Бордо" – "Маріуполь" відбудеться у четвер, 16 серпня. Початок о 21:45. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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