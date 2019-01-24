"Боремося за своє майбутнє": бельгійські школярі вийшли на рекордний марш у Брюсселі

Понад 35 тисяч учнів у бельгійському Брюсселі вийшли на вулиці міста та вимагають посилення захисту клімату на Землі.

Діти беруть участь у демонстраціях вже третій тиждень поспіль, проте саме 24 січня зафіксували рекордну кількість школярів-протестувальників, повідомило місцеве видання NOS.

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На марш юні мітингувальники приносять банери з написами "Школа страйкує заради клімату", "Пропуск школи? Ми боремося за своє майбутнє", "Нам потрібно прокинутися, нам потрібно помудрішати".



Учні беруть на акцію протесту банери, на яких закликають захистити Землю

Студенти, які навчають у Бельгії, заявили, що мають намір долучитися до демонстрацій. Однак зроблять вони це лише тоді, коли в їх навчальних закладах завершиться період екзаменів.

Вчителька із міста Ґент Йоханна Ванденбуше розповіла, що у школах не знають, як реагувати на такий рух – адже через участь у марші діти пропускають заняття.



До демонстрацій на захист клімату на Землі інколи долучаються й вчителі

Деякі педагоги переконані, що школярів варто покарати за прогули, інші ж вважають, що освіта повинна перетворити молодь на зрілих громадян й підтримують масові протести.

У грудні 2018 року у Брюсселі провели акцію протесту через незгоду з міграційним пактом ООН, вона отримала назву "Марш проти Марракеша". А у листопаді 2018-го у бельгійській столиці відбулася низка протестів через ціни на пальне.