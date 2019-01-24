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      "Боремося за своє майбутнє": бельгійські школярі вийшли на рекордний марш у Брюсселі

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      Учні сподіваються перетворити мітинги на щотижневі.
      Учні сподіваються перетворити мітинги на щотижневі. / nos.nl

      Понад 35 тисяч учнів у бельгійському Брюсселі вийшли на вулиці міста та вимагають посилення захисту клімату на Землі.

      Діти беруть участь у демонстраціях вже третій тиждень поспіль, проте саме 24 січня зафіксували рекордну кількість школярів-протестувальників, повідомило місцеве видання NOS.

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      На марш юні мітингувальники приносять банери з написами "Школа страйкує заради клімату", "Пропуск школи? Ми боремося за своє майбутнє", "Нам потрібно прокинутися, нам потрібно помудрішати".

      Протести школярів у Бельгії
      Учні беруть на акцію протесту банери, на яких закликають захистити Землю

      Студенти, які навчають у Бельгії, заявили, що мають намір долучитися до демонстрацій. Однак зроблять вони це лише тоді, коли в їх навчальних закладах завершиться період екзаменів.

      Вчителька із міста Ґент Йоханна Ванденбуше розповіла, що у школах не знають, як реагувати на такий рух – адже через участь у марші діти пропускають заняття. 

      Протести школярів у Бельгії
      До демонстрацій на захист клімату на Землі інколи долучаються й вчителі

      Деякі педагоги переконані, що школярів варто покарати за прогули, інші ж вважають, що освіта повинна перетворити молодь на зрілих громадян й підтримують масові протести.

      У грудні 2018 року у Брюсселі провели акцію протесту через незгоду з міграційним пактом ООН, вона отримала назву "Марш проти Марракеша". А у листопаді 2018-го у бельгійській столиці відбулася низка протестів через ціни на пальне.

       

      Джерело: 24 Канал
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