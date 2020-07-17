Через пандемію COVID-19 в Україні запровадили карантинні обмеження. Це погано вплинуло не лише на бізнес та економіку, але й на життя тварин, у яких немає домівки. Люди не забирають їх додому, а керівники притулків не можуть впоратися з великою кількістю чотирилапих. Деякі вже навіть мають борг у сотні тисяч гривень.

Керівниця притулку "Сіріус" Олександра Мезинова в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла, що через карантин у притулку щоразу стає більше тварин, адже у час пандемії дуже мало людей звертаються з бажанням забрати тварину додому.

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Також у керівників притулку велика проблема з фінансами. За час карантину притулок вже має 700 тисяч гривень боргу.

"До нас приїжджають люди, стараються допомагати, перераховувати кошти, привозити продукти, препарати, але все одно це сумно, адже людей не багато. Чесно кажучи, важко сказати до чого ми прийдемо до кінця року", – пояснила ситуацію Мезинова.

Ба більше, за час карантину у притулку з'явилась величезна кількість цуценят і котят. Це ще більше посилює ситуацію, адже треба значно більше корму.

Жоден рік нам не приносив так багато малюків,

– зазначила керівниця притулку.

Не зважаючи на важкі умови, у притулку нещодавно з'явився меценат, який оплачує будівництво стаціонарних вольєрів у "Сіріусі". Зараз проходить 1 етап реконструкції.

За час карантину, на щастя, тварин майже не повертали назад у притулок. "Повернули 2 тварини, однак причина – не карантин. Просто у людей так склались обставини, вони були змушені повернути", – наголосила Мезинова.

Чим можна допомогти притулку: перелік

сухі корми для цуценят, котів, дорослих собак;

будівельні матеріали, дошки;

постільна білизна;

рушники;

пляшки для води;

медичні препарати;

повідці та нашийники.

Окрім цього також необхідна фізична допомога людей для будівництва вольєрів.

Довідка. Притулок бездомних тварин розташований у селі Федорівка, що на Київщині. Більше про те, як допомогти, якщо ви живете в іншому місті чи країні – читайте на сайті.