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Борги Ахметова: чому кияни вже четвертий місяць живуть без води

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Кияни вже четвертий місяць сидять без гарячої води. Хоча Віталій Кличко запевнив: уже за тиждень жителі столиці зможуть забути про крижаний душ і нагріті чайники.

"Київтеплоенерго" придбало нові машини для ремонтних робіт, витративши 100 мільйонів гривень. А от, де взяти гроші, щоб повернути в крани теплу воду, і коли можна буде ніжитися у ванній, не знають.

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 Компанія "Київенерго" сім років належала Рінату Ахметову. І саме вона відповідала за гарячу воду і опалення у Києві. Наприкінці квітня термін дії угоди компанії з містом завершився. Тому всі котельні відійшли у власність міста – до новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Але разом з ними підприємство отримало і борги попередника – це 5 мільярдів гривень перед "Нафтогазом". І поки кошти не сплатять, "Нафтогаз" не підпише контракт, а кияни не отримають гарячу воду.

Ахметов Вода Київ  
Комунальне підприємство у власності Ахметова

Київська влада вирішує проблему кількома способами. По-перше, звертається в суди, в яких намагається довести, що новостворена компанія не причетна до боргів.

Поки Феміда не сказала остаточного слова, влада намагається знайти гроші, бо сам борг складається з декількох частин.

Є борги держави – це компенсація різниці в тарифах. Є штрафні санкції. І є борги, які відбулися в результаті роботи компанії, а саме борги населення. І ці борги має повернути населення, яке їх не заплатило,
– заявив т.в.о. директора Київтеплоенерго В'ячеслав Бінд.

Більша частина боргу – це те, що не виплатило населення. А от 1,2 мільярди – це штучний борг, штрафи, які виникли через те, що компанія Ахметова вчасно не виплачувала гроші Нафтогазу.

"Окрім того, є якась різниця в тарифах, яка колись була, яка не покривалася повністю тарифами. Цю різницю в тарифах нарахували 730 млн грн. І тепер хочуть 730 млн грн було отримано або з міського, або з державного бюджету", – заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Саме ці гроші Віталій Кличко просив у Кабміні, фактично 730 мільйонів гривень хочуть покрити з бюджету.

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Міська влада обіцяє за тиждень домовитися з "Нафтогазом". Проте, навіть якщо слова не стримають, є надія, що вода з'явиться з початком опалювального сезону. Адже, якщо в холодний період місто залишать без гарячих батарей і води – наслідки можуть бути катастрофічними.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Рінат Ахметов комунальні послуги Віталій Кличко Новини Києва
Джерело: 24 канал
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