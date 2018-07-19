Борги "Київенерго" Ахметова залишили 7 тисяч будинків без води

Компанію Ріната Ахметова "Київенерго" суд зобов'язав сплатити "Нафтогазу" частину боргу за газ. Як відомо, саме через їх наявність державний монополіст відмовився постачати блакитне паливо уже новій муніципальній компанії. Сума, яку присудили Ахметову це лише 4% від боргу "Нафтогазу".

Що буде з іншої частиною боргу та що кажуть представники "Київтеплоенерго", яким у спадок перейшли борги від компанії Ахметова розповіла в ефірі 24 каналу Марина молька.

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"Питання щодо забезпечення киян гарячою водою залишається не вирішеним. Без води за словами заступника Київського міського голови Петра Пантелеєва залишається 7 тисяч будинків. Значна частина з них у такій ситуації через конфлікт, сторонами якого є НАК "Нафтогаз", "Київенерго" та "Київтеплоенерго", – зазначила кореспондентка.

За її словами, впродовж багатьох років, гарячу воду киянам постачало "Київенерго", з якою договір вирішили не продовжувати. Тепер постачанням води займатиметься "Теплоенерго". Однак з компанією НАК "Нафтогаз" не хоче укладати договір. Це пов'язано з боргами попередника "Київенерго". Борг складає близько 5 мільярдів гривень.

Комунальне підприємство намагається укласти договір з НАК "Нафтогаз" про постачання газу для виробництва теплової енергії, однак НАК відмовляє з різних підстав,

– сказала юрист Київтеплоенерго Ніна Солом'янко.

Суд зобов'язав "Київенерго" сплатити близько 170 мільйонів гривень НАК "Нафтогазу", однак це лише частина боргу. Загальна сума складає 5 мільярдів гривень.