"Борги накопичились, проте працюємо і в таких умовах": у футболістів "Ворскли" вже накипіло

Крім боротьби на полі "Ворскла" бореться і з іншими явищами сучасного українського футболу: ще з минулого сезону за клубом тягнуться проблеми з боргами із зарплатнею, що тягне за собою нові труднощі для команди та неприємну ситуацію.

Голкіпер "Ворскли" Богдан Шуст розповів про ситуацію з боргами в клубі.

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"Так, дійсно, з нами досі не розрахувалися. Борги накопичились дуже великі. Однак на цю тему краще розмовляти безпосередньо з керівниками клубу. Ми, футболісти, хочемо бути максимально зосереджені на нашій роботі і думати тільки про футбол, але, на превеликий жаль, керівництво клубу поки нам в цьому не допомагає", – сказав Шуст.

Воротар полтавської команди зазначив, що футболісти продовжують працювати в максимальному режимі і сподіватися на краще.

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"Ми всі – професіонали, тому працюємо максимально навіть в тих умовах, які зараз є. Намагаємося сповна виконувати всі вимоги тренерського штабу і намагаємося не думати про погане, працюючи в позитивному настрої, адже все-таки надії на краще у нас залишаються. У "Ворсклі" зібрався дуже хороший та дружній колектив. Атмосфера у нас робоча, також як і настрій", – підсумував Богдан Шуст.

Станом на початок липня заборгованість клубу перед футболістами оцінювалася терміном в 7-8 місяців, також не були виплачені призові за 3-є місце в УПЛ і вихід у єврокубки.

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