Борги, свідомо створені групою "Приват" на "Укрнафті", буде сплачувати держава, – Куюн

Понад 32 мільярди гривень боргу компанія сформувала свідомо протягом останніх 5-ти років.

Більше як 32 мільярди гривень на сьогодні складає сумарний борг "Укрнафти", що знаходиться під повним контролем групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це повідомив Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95".

В інтерв’ю журналістам експерт паливного ринку надав пояснення: такі суми компанія сформувала свідомо протягом останніх 5-ти років. До несплати ренти додалися нарахування фіскальних органів, до того близько 20-ти мільярдів гривень було виведено з компанії. Ця справа наразі розслідується НАБУ.

Наразі для погашення боргів "Укрнафти" НАК "Нафтогаз" розробив спеціальну схему, де "борги створені групою "Приват" у 2015 році, має погасити держава за рахунок "Нафтогазу" та державного бюджету", – сказав експерт. І це при тому, що у структурі власності є кілька приватних акціонерів.

Нагадаємо, з відкритих джерел відомо, що з 1998 року НАК "Нафтогаз України" володіє контрольним пакетом 50+1 акція ПАТ "Укрнафта", 42% акцій належить структурам Ігоря Коломойського, і ще 8% іншим акціонерам зареєстрованим в офшорних зонах на Кіпрі.