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Boring Company Ілона Маска побудує підземний експрес в Чикаго

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Boring Company побудує підземний експрес в Чикаго
Boring Company побудує підземний експрес в Чикаго / The Verge

Компанія Маска Boring Company побудує швидкісну транзитну лінію під Чикаго. Експрес курсуватиме від центра міста до міжнародного аеропорту О'Хара.

Про це повідомляє The Verge.

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Мер Чикаго Рам Емануель обрав саме компанію Маска для втілення цього задуму. Варто зазначити, що експрес скоротить час поїздки більш ніж втричі: зараз поїздка з центру міста до аеропорту займає 40 хвилин, а після будівництва підземки пасажири витрачатимуть на подорож всього 12 хвилин.

Проект повністю фінансуватиметься компанією, без залучення коштів платників податків. За договором, який підписали сторони, Boring Company отримуватиме всі доходи від транзитних зборів та реклами. За попередньою інформацією весь проект повинен обійтися Маску менше 1 мільярда доларів. Варто зазначити, що кожний транспортний засіб буде перевозити до 16 пасажирів, а також їх багаж, і буде відправлятися від О'Хара та від Блоку 37 в центрі Чикаго. The Boring Company планує стягувати відносно невисоку плату за проїзд.

Мер Чикаго попросив зацікавлені компанії представити пропозиції з проектування швидкісного експреса між аеропортом і центром Чикаго ще 29 листопада 2017 року. Ілон Маск одразу заявив, що його Boring Company візьме участь в цьому конкурсі.

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Це буде петля, як Hyperloop, але без вакууму всередині труби. Не потрібно позбавлятися від тертя повітря для коротких маршрутів, – прокоментував проект Ілон Маск.

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Теги: Штучний інтелект Техно Новини США Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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