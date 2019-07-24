Борис Джонсон і спорт: кумедні казуси нового прем'єра Британії – фото- та відеоогляд

Новим прем'єр-міністром Великобританії став Борис Джонсон. Проте він відомий не тільки як мер Лондона та очільник МЗС, а ще й своїми курйозними висловленнями та вчинками.

Цікаву підбірку опублікував сайт Mirror.

До теми: Борис Джонсон – новий прем’єр Великої Британії: що про нього відомо

1. Назвав стіл для тенісу Віфф-Вофф

"Пінг-понг був винайдений на обідніх столах Англії в 19 столітті, і його називали Wiff-waff! Я думаю, що є різниця між нами і рештою світу. Інші нації, наприклад французи, подивилися на обідній стіл і побачив ідею пообідати, ми подивилися на неї і побачили можливість пограти в Wiff-waff. Я скажу китайцям і світу, що пінг-понг повертається додому", – наголосив новий прем'єр.



Джонсон грає у настільний теніс

2. Застряг на канатному спуску

Дивіться відео: як Джонсон застряг під час спуску

3. Шокуючі висловлення про волейболісток

"Коли я пишу ці слова, там напівголі жінки грають у пляжний волейбол під час параду "Кінна гвардія". Вони блищать, як мокрі видри, і вода бризкає в очах глядачам", – сказав Джонсон.



Джонсон з волейболістками

4. Помилився у футболі

Одного разу він заявив, що хет-трик, завдяки якому виграли у 1966 році Чемпіонат світу, був забитий капітаном Боббі Муром, захисником. А коли радіоведучий Нік Феррарі сказав, що правильною відповіддю є Джефф Херст, Джонсон розсердився і заявив: "Мені було всього два роки!"



Новий прем'єр Британії грає у футбол

5. Джонсон накинувся на футболіста-суперника

Дивіться відео: як Джонсон порушив правила у футболі



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