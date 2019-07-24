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      Борис Джонсон і спорт: кумедні казуси нового прем'єра Британії – фото- та відеоогляд

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      Чому новому прем'єру Британії Джонсону не варто цікавитися спортом
      Чому новому прем'єру Британії Джонсону не варто цікавитися спортом / Getty Images

      Новим прем'єр-міністром Великобританії став Борис Джонсон. Проте він відомий не тільки як мер Лондона та очільник МЗС, а ще й своїми курйозними висловленнями та вчинками.

      Цікаву підбірку опублікував сайт Mirror.

      До теми: Борис Джонсон – новий прем’єр Великої Британії: що про нього відомо

      1. Назвав стіл для тенісу Віфф-Вофф

      "Пінг-понг був винайдений на обідніх столах Англії в 19 столітті, і його називали Wiff-waff! Я думаю, що є різниця між нами і рештою світу. Інші нації, наприклад французи, подивилися на обідній стіл і побачив ідею пообідати, ми подивилися на неї і побачили можливість пограти в Wiff-waff. Я скажу китайцям і світу, що пінг-понг повертається додому", – наголосив новий прем'єр.

      Джонсон грає у теніс
      Джонсон грає у настільний теніс

      2. Застряг на канатному спуску 

      Дивіться відео: як Джонсон застряг під час спуску

      3. Шокуючі висловлення про волейболісток

      "Коли я пишу ці слова, там напівголі жінки грають у пляжний волейбол під час параду "Кінна гвардія". Вони блищать, як мокрі видри, і вода бризкає в очах глядачам", – сказав Джонсон.

      Джонсон з волейболістками
      Джонсон з волейболістками

      4. Помилився у футболі

      Одного разу він заявив, що хет-трик, завдяки якому виграли у 1966 році Чемпіонат світу, був забитий капітаном Боббі Муром, захисником. А коли радіоведучий Нік Феррарі сказав, що правильною відповіддю є Джефф Херст, Джонсон розсердився і заявив: "Мені було всього два роки!"

      Новий прем'єр Британії грає у футбол
      Новий прем'єр Британії грає у футбол

      5. Джонсон накинувся на футболіста-суперника

      Дивіться відео: як Джонсон порушив правила у футболі


      Підбірка інших фото з Джонсоном, який займається спортом

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      Теги: Новини політики Новини Спорту Спорт Футбол Бокс Борис Джонсон Великобританія Теніс
      Джерело: 24 канал
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