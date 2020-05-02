Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Прем'єр-міністр Британії та його наречена назвали новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном. Ім'я Ніколас пара обрала на честь двох лікарів, які врятували життя Борису Джонсону.

Наречена Джонсона розповіла, що дитину назвали на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда та її дідуся Лоурі, пише Sky News.

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Повне ім’я новонародженого – Вілфред Лоурі Ніколас Джонсон.

В імені сина пара також вирішила висловити свою вдячність медикам, які лікували Джонсона від коронавірусу. А саме докторів Ніка Прайса та Ніка Харта. Саме вони боролися за життя британського прем’єра, коли він був у реанімації.

До слова, Борис Джонсон та його наречена Керрі Симондс стали батьками 29 квітня. В одній з лондонських лікарень у них народився син.

Напередодні британський прем’єр повернувся до офіційної резиденції на Даунінг-стріт після того, як одужав від коронавірусу.

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