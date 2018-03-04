Борис Гребенщиков в лікарні: з’явилась інформація про його стан

Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков не має проблеми із серцем. До лікарні він потрапляв через сильну застуду.

Про це сказано на його офіційній сторінці у Facebook.

"Усім, хто читає, коментує і поширює інформацію каналу "Санкт Петербург" про "проблеми з серцем після недавньої операції" Бориса Гребенщикова, повідомляємо, що це – брехня. Борис сильно застудився, як і багато хто цієї зими", – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гребенщиков потрапив до лікарні через запалення легенів, або через проблеми з серцем. При цьому місцеві ЗМІ повідомляли, що ситуація є серйозною, бо у музиканта виникли проблеми з серцем після проведеного раніше шунтування.