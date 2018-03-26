Борис Ложкін привіз в Україну інноваційний бельгійський театр

З 23 по 25 березня в столичному музейному комплексі Мистецький арсенал проходила презентація творчості бельгійського інноваційного театру CREW.

Ініціатором приїзду колективу, що працює з віртуальною та змішаною реальністю, стала Ольга Данилюк, куратор Театральної лабораторії Арсеналу "Другий поверх", партнерами – Посольство Бельгії в Україні та Благодійний фонд Бориса Ложкіна.

CREW був заснований Еріком Йорісом в 1991 році. Команда створює проекти на перетині науки, мистецтва, технологій та перфомансу. CREW одними з перших створили віртуальний імерсивний театр – театр, в якому ефект занурення в спектакль і взаємодії з ним (іммерсія) створюється в тому числі і завдяки технології VR. Повністю віртуальне середовище для глядача група створила ще в 2000 році.

Пізніше до розробки підключилися вчені з провідних бельгійських вузів – Університету Антверпена і Університету Хасселт. Результатом стала поточна конфігурація C.a.p.e. (Computer Assisted Personal Environment) – комплекту обладнання, що дозволяє створити взаємодію глядача з віртуальним поданням, Включаючи вільне пересування всередині створеної реальності.

До Києва бельгійці привезли три вистави. Відвідувачам пропонували прогулятися з провідником по Брюсселю, відвідати японське місто Тахуко відразу після торнадо або зануритися в сучасну постановку "Гамлета".

"Місяць тому Ольга Данилюк вперше спробувала пояснити мені, що таке театр віртуальної реальності CREW. В теорії все ясно: VR-окуляри, глухі навушники, трекери, знята на 360-градусну камеру постановка. На практиці виявилося, що я дуже недооцінила глибину занурення. Це змушує по-новому оцінювати саме поняття реальності", – описала процес занурення прес-секретар Бориса Ложкіна Марія Попова.

За словами Данилюк, подія викликала великий ажіотаж. "Було набагато більше бажаючих, ніж ми могли прийняти за три дні. Глядачі чекають продовження", – сказала вона.

Продовження цілком можливе. "За словами Еріка, за ці кілька днів до нього з пропозиціями співпраці звернулося вже досить багато українських хлопців. Хтось хоче зробити спільний проект, хтось пропонує майданчик для виступу, хтось – нові технологічні рішення", – сказала Попова. За її словами, група зацікавилася і готова розглянути окремі пропозиції.

"За ці три дні ми створили маленьке співтовариство. Велика зацікавленість є з боку професійної громадськості, особливо тих, хто займається новими технологіями", – підтвердила Данилюк.