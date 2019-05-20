Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

Один із засновників "95 Кварталу" Борис Шефір у інтерв'ю "theБабель" розповів, хто писав промову президенту Володимиру Зеленському для інавгурації, про політику та про долю їхнього бізнесу.

Хто писав промову Зеленському

– Над промовою працював колектив "Зе!Команди". Оскільки, це не промова, де потрібні жарти, тому гумористам "95 кварталу" там робити нічого. Скоріше вони допомагали просто.

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Хто керуватиме "95 кварталом" та що буде з ним без Зеленського

–Я залишаюся керувати, а брат Сергій йде в політику. Ми поділилися. Нас 4 засновники "95 Кварталу", двоє йдуть, а двоє – залишаються.

– Один раз вже виступали без Володимира Зеленського. Ми не задоволені результатом, не могло там бути все ідеально. Уявіть, йде головний актор, головний автор та постановник. Очевидно, що все почалося трохи розвалюватися, але це був не провал.

– Ми зробимо хороше шоу, ми запросили нових акторів. Доведеться це все потроху підтягувати. "Квартал" теж не одразу склався.



Борис Шефір

Про політику

– Усі мої найкращі здібності лежать по цей бік політики, а на тому боці я поки особливих здібностей не проявив і в принципі не проявлю. Така дуже нудна та рутинна справа. Я це зрозумів за цей час(з того часу, коли Зеленський оголосив про політичні амбіції – 24 канал).

– Люди, з якими я зустрічався, по цей бік політики мені не дуже симпатичні. Я зустрічався з багатьма. Стало дуже багато знайомих, з якими не дуже цікаво. Наша сторона цікавіше. Всі люди більш інтелігентні, тому від Вови це велика жертва, він пішов раю в гидке пекло.



Сергій Шефір

– Чи зробить він його краще? Сподіваюся, що зробить, але поки там дуже важко. Люди дуже нещирі, такі що мало розуміють гумор, обмежені.

Про жарти над Володимиром Зеленським

– Скоріше жартували з Володимиром. Над ним поки не вдалося, бо він нічого смішного ще поки не зробив.

– Взагалі, він несмішний, якщо чесно. Він смішний у своїх ролях. У житті він більше гострий на язик, аніж смішний. Ми ж над такими не сміємося. Вони самі вміють посміятися над собою.

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– Ми сміємося над смішними людьми. А смішний це той, хто не розуміє, що він смішний, який ображається, коли над ним жартують. То, над Володимиром поки жартувати не вдається але, якщо щось таки втне, ми не прогавимо можливості.

Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського: