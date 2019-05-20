19:07
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

      2478 Читать новость на русском
      Інавгурація Володимира Зеленського
      Інавгурація Володимира Зеленського / 24 канал

      Один із засновників "95 Кварталу" Борис Шефір у інтерв'ю "theБабель" розповів, хто писав промову президенту Володимиру Зеленському для інавгурації, про політику та про долю їхнього бізнесу.

      Хто писав промову Зеленському

      – Над промовою працював колектив "Зе!Команди". Оскільки, це не промова, де потрібні жарти, тому гумористам "95 кварталу" там робити нічого. Скоріше вони допомагали просто.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне

      Хто керуватиме "95 кварталом" та що буде з ним без Зеленського

      –Я залишаюся керувати, а брат Сергій йде в політику. Ми поділилися. Нас 4 засновники "95 Кварталу", двоє йдуть, а двоє – залишаються.

      – Один раз вже виступали без Володимира Зеленського. Ми не задоволені результатом, не могло там бути все ідеально. Уявіть, йде головний актор, головний автор та постановник. Очевидно, що все почалося трохи розвалюватися, але це був не провал.

      – Ми зробимо хороше шоу, ми запросили нових акторів. Доведеться це все потроху підтягувати. "Квартал" теж не одразу склався.

      шефір зеленський
      Борис Шефір

      Про політику

      – Усі мої найкращі здібності лежать по цей бік політики, а на тому боці я поки особливих здібностей не проявив і в принципі не проявлю. Така дуже нудна та рутинна справа. Я це зрозумів за цей час(з того часу, коли Зеленський оголосив про політичні амбіції – 24 канал).

      – Люди, з якими я зустрічався, по цей бік політики мені не дуже симпатичні. Я зустрічався з багатьма. Стало дуже багато знайомих, з якими не дуже цікаво. Наша сторона цікавіше. Всі люди більш інтелігентні, тому від Вови це велика жертва, він пішов раю в гидке пекло.

      шефір зеленський
      Сергій Шефір

      – Чи зробить він його краще? Сподіваюся, що зробить, але поки там дуже важко. Люди дуже нещирі, такі що мало розуміють гумор, обмежені.

      Про жарти над Володимиром Зеленським

      – Скоріше жартували з Володимиром. Над ним поки не вдалося, бо він нічого смішного ще поки не зробив.

      – Взагалі, він несмішний, якщо чесно. Він смішний у своїх ролях. У житті він більше гострий на язик, аніж смішний. Ми ж над такими не сміємося. Вони самі вміють посміятися над собою.

      Читайте також: Як іноземні ЗМІ висвітлювали інавгурацію Зеленського

      – Ми сміємося над смішними людьми. А смішний це той, хто не розуміє, що він смішний, який ображається, коли над ним жартують. То, над Володимиром поки жартувати не вдається але, якщо щось таки втне, ми не прогавимо можливості.

       

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео
      сьогодні
      15559
      Теги: Інавгурація Зеленського Новини України Володимир Зеленський Квартал 95 Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 2473
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сьогодні , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 806
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сьогодні , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 1221
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 457
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 8215
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук