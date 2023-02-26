На Київщині нелюд викинув з вікна багатоповерхівки собаку: за нього взялась поліція
Джерело:Андрій Нєбитов
У Борисполі чоловік холоднокровно вбив свого собаку, викинувши тваринку через вікно. Факт жорстокого поводження із тваринами почала розслідувати поліція Київщини.
Про жахливий інцидент розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Про те, що сталося, повідомив перехожий, який випадково став очевидцем.
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Через вікно багатоповерхівки цинічно викинув собаку
Інцидент трапився 25 лютого. Близько 16 години поліцію повідомили про факт жорстокого поводження з тваринами.
Чоловік через вікно багатоповерхівки холоднокровно викинув собаку. Унаслідок цього тварина загинула.
На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження,
– написав Андрій Нєбитов.
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До Центру порятунку тварин під Києвом евакуювали двох хворих левів
- Зоозахисники евакуювали з Київщини двох левів. Відомо, що хижаки зараз у дуже важкому фізичному стані.
- Їх доставили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals. Тварини постраждали через утримання в неналежних умовах, а також неправильне харчування, зазначили зоорятувальники Центру.
- Відомо, що на тілі хижаків виявили рани. Тепер леви отримують необхідну допомогу.
- Леви були парою. Самець забрав контроль над усією територією – тоді левиця перестала ходити та постійно лежала. Унаслідок цього у неї виникли психологічні хвороби на додачу з пролежнями.