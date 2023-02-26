На Київщині нелюд викинув з вікна багатоповерхівки собаку: за нього взялась поліція

У Борисполі чоловік холоднокровно вбив свого собаку, викинувши тваринку через вікно. Факт жорстокого поводження із тваринами почала розслідувати поліція Київщини.

Про жахливий інцидент розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Про те, що сталося, повідомив перехожий, який випадково став очевидцем.

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Через вікно багатоповерхівки цинічно викинув собаку

Інцидент трапився 25 лютого. Близько 16 години поліцію повідомили про факт жорстокого поводження з тваринами.

На Київщині чоловік викинув собаку через вікно / Фото Андрій Нєбитов

Чоловік через вікно багатоповерхівки холоднокровно викинув собаку. Унаслідок цього тварина загинула.

На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження,

– написав Андрій Нєбитов.

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