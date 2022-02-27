Відповідну інформацію повідомляють в ОДА. Такі дані станом на 14 годину 27 лютого.

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На Київщині йдуть бої та горять житлові будинки

Ірпінь – танковий бій. Прорив з Бучі до Ірпеня відбили. Йде бій піхоти. Багато влучань в будівлі,

– повідомили у Київській ОДА.

Щодо ушкоджень будинків, то розповіли:

село Шевченкове Бучанського району – загорання приватної господарчої будівлі;

у місті Ірпінь – загорання торгово-розважального центру "Жираф";

у Бучі ракета потрапила у 9 поверх житлового будинку та загорання будинку на Новому шосе, а також на вулиці Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на плоші 2000 метрів квадратних.

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