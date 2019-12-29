Боротьба йде за кожну кому, – Коболєв розкрив деталі газових переговорів із Росією
Перемовини між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу тривають. Прогрес є, але узгоджених текстів документів поки немає.
Про це у фейсбуці 29 грудня розповів Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України".
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Боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема,
– написав Коболєв.
Голова "Нафтогазу" розповів про три основні документи, які узгоджують українці та росіяни:
- Міжоператорська угода між ОГТСУ (оператор газотранспортної системи України) та "Газпромом".
Цей документ визначає технічні регламенти й правила взаємодії між операторами суміжних мереж.
- Договір про транзит газу між "Нафтогазом" та "Газпромом".
У цьому документі повинні прописати умови транспортування певного обсягу газу українською ГТС протягом наступних 5 років.
- Мирова угода, якою "Нафтогаз" і "Газпром" врегулюють взаємні претензії.
У документі слід прописати принципи та гарантії, адже відмовитися від судових претензій Україна готова "лише взамін на щось рівноцінне".
Також на переговорах зачіпають інші важливі теми:
- Захоплення українських газових активів у Криму.
- Прямі закупівлі газу у "Газпрому" (росіяни хотіли б, Україна проти).
- Штрафи Антимонопольного комітету України у бік РФ.
- Борги Віктора Януковича та "інші негазові питання".
Газові переговори України та РФ: головне
- Росія та Україна підписали протокол домовленостей про те, що контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років.
- Росія виплатила України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу, натомість Україна повинна відмовитися від інших претензій та позовів і анулювати штраф на 7,4 мільярда.
До теми: Транзит газу: переговори України та Росії можуть затягнутися на новорічні вихідні
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