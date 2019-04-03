Боротьба з фальсифікацією ліків: в Україні впровадять нові вимоги до упаковки препаратів

Кабінет міністрів України прагне запровадити нові правила, за якими на пакування ліків почнуть наносити спеціальні QR-коди. Це допоможе не лише здійснювати контроль якості, але й боротися з підробками.

За допомогою QR-коду можна буде відстежувати конкретні ліки від початку їх виробництва до реалізації, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.

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За словами Гройсмана, ліки в Україні не допомагають, тому що вони неякісні. Також є місце фальсифікації ліків.

Щодо якості ліків. Іноді вони не допомагають, тому що неякісні або фальсифіковані. Запроваджуємо нову систему вимог до пакування. Буде нанесено спеціальний QR-код, що дасть можливість прослідкувати відповідні ліки від початку виробництва до реалізації. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 апреля 2019 г.

Крім того, нещодавно на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Гройсман запропонував ввести державне страхування від онкологічних захворювань після 2020 року.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності електронний рецепт. Відтак отримати безкоштовні ліки за програмою "Доступні ліки" можна з 1 квітня.