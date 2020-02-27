Боротьба з корупцією і розслідування резонансних злочинів: як українці оцінюють дії влади
Лише кожен четвертий українець вважає, що боротьба з корупцією, яку веде чинна українська влада, є успішною. Водночас успіх влади у розслідуванні резонансних кримінальних справ відзначають ще менше людей – лише 11%.
Моніторинг оцінки діяльності президента, Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів провів Київський міжнародний інститут соціології.
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Як українці оцінюють боротьбу влади з корупцією:
- дуже успішно – 2%;
- скоріше успішно – 23%;
- скоріше неуспішно – 38%;
- повністю неуспішно – 32%;
- загалом успішно – 25%;
- загалом неуспішно – 70%.
Варто відзначити, що довіра українців до боротьби з корупцією, яку веде чинна влада, відчутно погіршилася за останні три місяці. Ще на початку листопада 2019 року позитивно її оцінювали 46% українців, а негативно – 44%. Впродовж останніх трьох місяців рейтинг поступово схивлявся до негативного показника.
Чи задоволені українці розслідуванням резонансних кримінальних справ:
- дуже успішно – 1%;
- скоріше успішно – 10%;
- скоріше неуспішно – 36%;
- повністю неуспішно – 44%;
- загалом успішно – 11%;
- загалом неуспішно – 80%.
Тут, як і в питанні боротьби з корупцією, теж відбулося падіння довіри, але не настільки суттєве. Втім головною причиною цього є те, що і три місяці тому українці були налаштовані здебільше песимістично. На початку листопада 2019 року розслідування злочинів позитивно оцінювали 18%, а негативно – 70%.
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Дослідження було проведено впродовж з 21 по 25 лютого шляхом телефонного інтерв'ю. Загалом таких проведено 1 тисячу 500 за репрезентативною вибіркою для дорослого населення. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.