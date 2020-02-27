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      Боротьба з корупцією і розслідування резонансних злочинів: як українці оцінюють дії влади

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      Майже три чверті українців незадоволені боротьбою з корупцією / ілюстративне фото

      Лише кожен четвертий українець вважає, що боротьба з корупцією, яку веде чинна українська влада, є успішною. Водночас успіх влади у розслідуванні резонансних кримінальних справ відзначають ще менше людей – лише 11%.

      Моніторинг оцінки діяльності президента, Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів провів Київський міжнародний інститут соціології.

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      Як українці оцінюють боротьбу влади з корупцією:

      • дуже успішно – 2%;
      • скоріше успішно – 23%;
      • скоріше неуспішно – 38%;
      • повністю неуспішно – 32%;
      • загалом успішно – 25%;
      • загалом неуспішно – 70%.

      Варто відзначити, що довіра українців до боротьби з корупцією, яку веде чинна влада, відчутно погіршилася за останні три місяці. Ще на початку листопада 2019 року позитивно її оцінювали 46% українців, а негативно – 44%. Впродовж останніх трьох місяців рейтинг поступово схивлявся до негативного показника.

      Чи задоволені українці розслідуванням резонансних кримінальних справ:

      • дуже успішно – 1%;
      • скоріше успішно – 10%;
      • скоріше неуспішно – 36%;
      • повністю неуспішно – 44%;
      • загалом успішно – 11%;
      • загалом неуспішно – 80%.

      Тут, як і в питанні боротьби з корупцією, теж відбулося падіння довіри, але не настільки суттєве. Втім головною причиною цього є те, що і три місяці тому українці були налаштовані здебільше песимістично. На початку листопада 2019 року розслідування злочинів позитивно оцінювали 18%, а негативно – 70%.

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      Дослідження було проведено впродовж з 21 по 25 лютого шляхом телефонного інтерв'ю. Загалом таких проведено 1 тисячу 500 за репрезентативною вибіркою для дорослого населення. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Соціологічне дослідження Корупція
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