Боротьба з корупцією і розслідування резонансних злочинів: як українці оцінюють дії влади

Лише кожен четвертий українець вважає, що боротьба з корупцією, яку веде чинна українська влада, є успішною. Водночас успіх влади у розслідуванні резонансних кримінальних справ відзначають ще менше людей – лише 11%.

Моніторинг оцінки діяльності президента, Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Як українці оцінюють боротьбу влади з корупцією:

дуже успішно – 2%;

скоріше успішно – 23%;

скоріше неуспішно – 38%;

повністю неуспішно – 32%;

загалом успішно – 25%;

– 25%; загалом неуспішно – 70%.

Варто відзначити, що довіра українців до боротьби з корупцією, яку веде чинна влада, відчутно погіршилася за останні три місяці. Ще на початку листопада 2019 року позитивно її оцінювали 46% українців, а негативно – 44%. Впродовж останніх трьох місяців рейтинг поступово схивлявся до негативного показника.

Чи задоволені українці розслідуванням резонансних кримінальних справ:

дуже успішно – 1%;

скоріше успішно – 10%;

скоріше неуспішно – 36%;

повністю неуспішно – 44%;

загалом успішно – 11%;

– 11%; загалом неуспішно – 80%.

Тут, як і в питанні боротьби з корупцією, теж відбулося падіння довіри, але не настільки суттєве. Втім головною причиною цього є те, що і три місяці тому українці були налаштовані здебільше песимістично. На початку листопада 2019 року розслідування злочинів позитивно оцінювали 18%, а негативно – 70%.

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Дослідження було проведено впродовж з 21 по 25 лютого шляхом телефонного інтерв'ю. Загалом таких проведено 1 тисячу 500 за репрезентативною вибіркою для дорослого населення. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.