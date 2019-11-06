Боротьба з корупцією: як у магазинах відстежуватимуть незаконний товар

Дуже часто звучить, що через ФОПів або через ринки реалізовується товар, який незаконно ввезений. Тому у Верховній Раді вирішили боротися із контрабандним товаром не через митниці, а через магазини.

Це все комплексний підхід. Оскільки будь-які спроби боротьби з контрабандою вони впираються або виходять на аргумент: "як ми можемо боротися з контрабандою, коли в Україні існує спосіб продавати товари будь-яким чином без підтверджуючих документів". Про це у програмі "Складні питання" розповів голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

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Він пояснив, що ідея та концепція, які закладені в цей закон у частині боротьби з контрабандою – це зробити неможливим продаж особливо ризикованих груп товарів. Такі, як: складна побутова техніка, лікарські засоби, автозапчастини за переліком Кабміну.

Тоді, ми будемо бачити, як держава, обсяги оподаткованих операцій або простою мовою – обсяги товарів. Якщо в Україну було завезено 1000 певних запчастин, наприклад, амортизаторів до певної моделі автомобіля, а їх було продано 4000, тоді вже постає питання,

– повідомив Сергій Верланов.

"Ми можемо це порахувати й відповідно вже потім зворотнім шляхом говорити митниці про те, що чітко бачимо, що продаємо більше, аніж в нас є на ринку в Україні", – додав Верланов.

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