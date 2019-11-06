00:54
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Боротьба з корупцією: як у магазинах відстежуватимуть незаконний товар

      113 Читать новость на русском
      Боротьба з контрабандою
      Боротьба з контрабандою / lowcostavia.com.ua/

      Дуже часто звучить, що через ФОПів або через ринки реалізовується товар, який незаконно ввезений. Тому у Верховній Раді вирішили боротися із контрабандним товаром не через митниці, а через магазини.

      Це все комплексний підхід. Оскільки будь-які спроби боротьби з контрабандою вони впираються або виходять на аргумент: "як ми можемо боротися з контрабандою, коли в Україні існує спосіб продавати товари будь-яким чином без підтверджуючих документів". Про це у програмі "Складні питання" розповів голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

      Читайте також: Нові правила для ФОПів: експерт пояснив, як бізнесу мінімізувати втрати

      Він пояснив, що ідея та концепція, які закладені в цей закон у частині боротьби з контрабандою – це зробити неможливим продаж особливо ризикованих груп товарів. Такі, як: складна побутова техніка, лікарські засоби, автозапчастини за переліком Кабміну.

      Тоді, ми будемо бачити, як держава, обсяги оподаткованих операцій або простою мовою – обсяги товарів. Якщо в Україну було завезено 1000 певних запчастин, наприклад, амортизаторів до певної моделі автомобіля, а їх було продано 4000, тоді вже постає питання,
      – повідомив Сергій Верланов.

      "Ми можемо це порахувати й відповідно вже потім зворотнім шляхом говорити митниці про те, що чітко бачимо, що продаємо більше, аніж в нас є на ринку в Україні", – додав Верланов.

      Законопроєкт про касові апарати: що треба знати

      • Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
      • Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
      blog_ava
      В аеропорту Амстердама спробували захопити літак: тривога виявилась хибною
      6 листопада
      5851
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба ФОПи Державна податкова служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 6 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео
      сьогодні , 00:00 "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео
      Михайло Гема 1714
      Головні новини 6 листопада: бійка Ляшка з Герусом і візит Зеленського у Харків
      6 листопада , 22:35 Головні новини 6 листопада: бійка Ляшка з Герусом і візит Зеленського у Харків
      Северин Трач 1295
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      994
      Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      6 листопада , 22:30 Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?
      Іван Яковина 382
      Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      6 листопада , 22:00 Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      Блог Соцмережі 800
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук