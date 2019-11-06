Боротьба з корупцією: як у магазинах відстежуватимуть незаконний товар
Дуже часто звучить, що через ФОПів або через ринки реалізовується товар, який незаконно ввезений. Тому у Верховній Раді вирішили боротися із контрабандним товаром не через митниці, а через магазини.
Це все комплексний підхід. Оскільки будь-які спроби боротьби з контрабандою вони впираються або виходять на аргумент: "як ми можемо боротися з контрабандою, коли в Україні існує спосіб продавати товари будь-яким чином без підтверджуючих документів". Про це у програмі "Складні питання" розповів голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.
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Він пояснив, що ідея та концепція, які закладені в цей закон у частині боротьби з контрабандою – це зробити неможливим продаж особливо ризикованих груп товарів. Такі, як: складна побутова техніка, лікарські засоби, автозапчастини за переліком Кабміну.
Тоді, ми будемо бачити, як держава, обсяги оподаткованих операцій або простою мовою – обсяги товарів. Якщо в Україну було завезено 1000 певних запчастин, наприклад, амортизаторів до певної моделі автомобіля, а їх було продано 4000, тоді вже постає питання,
– повідомив Сергій Верланов.
"Ми можемо це порахувати й відповідно вже потім зворотнім шляхом говорити митниці про те, що чітко бачимо, що продаємо більше, аніж в нас є на ринку в Україні", – додав Верланов.
Законопроєкт про касові апарати: що треба знати
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.