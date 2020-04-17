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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      Боротьба з наслідками COVID-19: у ЄС створять фонд підтримки бізнесу на 25 мільярдів євро

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      Європейський союз створює гарантійний фонд для протидії наслідкам COVID-19 / Колаж 24 каналу

      У Європейському Союзі вирішили створити гарантійний фонд для протидії економічним наслідкам пандемії COVID-19. У фонді буде 25 мільярдів євро, завдяки яким європейські компанії отримають фінансову підтримку.

      Про відповідне рішення ради директорів Європейського інвестиційного банку (державна фінансово-кредитна установа ЄС) 16 квітня повідомили на офіційному сайті ЄІБ.

      Важливо ЄС підготував "дорожню карту" виходу з кризи коронавірусу: як відкриватимуть кордони

      Фонд протидії економічним наслідкам пандемії COVID-19 офіційно започаткують, коли країни – члени ЄС візьмуть на себе відповідні зобов'язання. Адже саме з внесків 27 країн Євросоюзу і формуватиметься цей фінансовий інструмент. 

      Гроші потрібні для того, щоб ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) зміг розширити підтримку європейських компаній, які потребують допомоги через пандемію COVID-19.

      Загалом банк готовий допомогти бізнесу на 200 мільярдів євро, причому акцент робитиметься на малих та середніх підприємствах. Кому саме даватимуть гроші – визначать ЄІБ спільно з центральними банками країн ЄС.

      Європа потребує амбіційної загальноєвропейської відповіді на пандемію. Ми дійсно можемо рухатися дуже швидко і забезпечити, щоб підтримка дійшла до економіки там, де вона найбільш необхідна і терміново необхідна,
      – сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.

      Станом на 17 квітня, додамо, у світі зафіксовано майже 2,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом. У Європі найбільше постраждали Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.

      Про послаблення карантину лише починають говорити, тож і бізнес, який зараз майже не працює, насправді потребує цієї фінансової підтримки. 

      До теми Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин, третина скоротить кількість працівників


      Про "подушку" бізнесів на карантині / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Євросоюз Європа Банки
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