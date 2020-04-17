Боротьба з наслідками COVID-19: у ЄС створять фонд підтримки бізнесу на 25 мільярдів євро

У Європейському Союзі вирішили створити гарантійний фонд для протидії економічним наслідкам пандемії COVID-19. У фонді буде 25 мільярдів євро, завдяки яким європейські компанії отримають фінансову підтримку.

Про відповідне рішення ради директорів Європейського інвестиційного банку (державна фінансово-кредитна установа ЄС) 16 квітня повідомили на офіційному сайті ЄІБ.

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Фонд протидії економічним наслідкам пандемії COVID-19 офіційно започаткують, коли країни – члени ЄС візьмуть на себе відповідні зобов'язання. Адже саме з внесків 27 країн Євросоюзу і формуватиметься цей фінансовий інструмент.

Гроші потрібні для того, щоб ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) зміг розширити підтримку європейських компаній, які потребують допомоги через пандемію COVID-19.

Загалом банк готовий допомогти бізнесу на 200 мільярдів євро, причому акцент робитиметься на малих та середніх підприємствах. Кому саме даватимуть гроші – визначать ЄІБ спільно з центральними банками країн ЄС.

Європа потребує амбіційної загальноєвропейської відповіді на пандемію. Ми дійсно можемо рухатися дуже швидко і забезпечити, щоб підтримка дійшла до економіки там, де вона найбільш необхідна і терміново необхідна,

– сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Станом на 17 квітня, додамо, у світі зафіксовано майже 2,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом. У Європі найбільше постраждали Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.

Про послаблення карантину лише починають говорити, тож і бізнес, який зараз майже не працює, насправді потребує цієї фінансової підтримки.

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