Борт Міноборони повернеться з Тегерану лише разом з тілами загиблих українців, – РНБО
Борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі.
За необхідності будуть направлятися додаткові сили. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Він наголосив, що усі необхідні для продовження фахівці працюватимуть до кінця.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти
- Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака.
- Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
- Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.
Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу
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