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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Борт Міноборони повернеться з Тегерану лише разом з тілами загиблих українців, – РНБО

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      Українські експерти в Ірані / Юлія Мендель / Facebook

      Борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі.

      За необхідності будуть направлятися додаткові сили. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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      Він наголосив, що усі необхідні для продовження фахівці працюватимуть до кінця.

       
      Вчора Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов розповів, що тіла загиблих українських громадян мають повернути додому орієнтовно у кінці січня.

      Крім того, 11 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської республіки Іран Хасаном Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців. Так, Зеленський підкреслив, що тіла українців мають повернути вже наступного тижня.

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      Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу

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      12 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані РНБО Олексій Данілов авіація Іран
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