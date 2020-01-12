Борт Міноборони повернеться з Тегерану лише разом з тілами загиблих українців, – РНБО

Борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі.

За необхідності будуть направлятися додаткові сили. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми: Експерти шукають мобільні телефони пасажирів збитого в Ірані МАУ: деталі

Він наголосив, що усі необхідні для продовження фахівці працюватимуть до кінця.

Вчора Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов розповів, що тіла загиблих українських громадян мають повернути додому орієнтовно у кінці січня.

Крім того, 11 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської республіки Іран Хасаном Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців. Так, Зеленський підкреслив, що тіла українців мають повернути вже наступного тижня.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти



Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу