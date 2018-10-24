Матч Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Атлетіко" можна буде переглянути й в Україні.

Жоден український телеканал не покаже повністю матч "Боруссія" – "Атлетіко" у прямому ефірі. На каналі "Футбол 2" буде транслюватися програма "Ліга Чемпіонів. ONLINE", де можна буде переглянути важливі моменти зустрічі (як і решти п'яти матчів вечора).

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Повноцінно переглянути матч можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний – 39 гривень за 24 години, або ж місячний абонемент від 69 гривень. Окрім того, для перегляду відео слід зареєструватися.

Текстову онлайн трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Боруссія" – "Атлетіко" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.