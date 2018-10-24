Третій тур Ліги чемпіонів подарує чимало цікавих протистоянь. Одне з них – матч між дортмундською "Боруссією" та мадридстким "Атлетіко". Букмекери дали свій прогноз на цей матч, оцінивши шанси кожної з команд.

Попри те, що саме "Боруссія" доволі потужно стартувала у чемпіонаті Німеччини (у восьми матчах шість перемог і жодної поразки, а також 27 забитих м'ячів), шанси обох команд доволі рівні. Так, William Hill на перемогу "Боруссії" приймає з коефіцієнтом 2,55, у той час як на "Атлетіко" – 2,90. Нічия у матчі – 3,20.

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У PariMatch на перемогу "Боруссії" стоїть коефіцієнт 2,65. Це найвищий показник з усіх. Щодо перемоги гостей, то така ймовірність оцінена у 2,95. На нічию приймають з коефіцієнтом 3,15.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Атлетіко" – у Marathon bet. Їх експерти на іспанську команду виставили коефіцієнт 3,02. Перемога "Боруссії" – 2,63. Нічия у підсумковому результаті – 3,18.

"Фаворит спорт" оцінив перемогу "Боруссії" у 2,58. На перемогу "Атлетіко" приймають з показником 2,96. Нічия – 3,20.

Нагадаємо, матч "Боруссія" – "Атлетіко" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.