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      Боруссія – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Боруссія – Атлетіко прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
      Боруссія – Атлетіко прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter Borussia

      Третій тур Ліги чемпіонів подарує чимало цікавих протистоянь. Одне з них – матч між дортмундською "Боруссією" та мадридстким "Атлетіко". Букмекери дали свій прогноз на цей матч, оцінивши шанси кожної з команд.

      Попри те, що саме "Боруссія" доволі потужно стартувала у чемпіонаті Німеччини (у восьми матчах шість перемог і жодної поразки, а також 27 забитих м'ячів), шанси обох команд доволі рівні. Так, William Hill на перемогу "Боруссії" приймає з коефіцієнтом 2,55, у той час як на "Атлетіко" – 2,90. Нічия у матчі – 3,20.

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      У PariMatch на перемогу "Боруссії" стоїть коефіцієнт 2,65. Це найвищий показник з усіх. Щодо перемоги гостей, то така ймовірність оцінена у 2,95. На нічию приймають з коефіцієнтом 3,15.

      Найвищий коефіцієнт на перемогу "Атлетіко" – у Marathon bet. Їх експерти на іспанську команду виставили коефіцієнт 3,02. Перемога "Боруссії" – 2,63. Нічия у підсумковому результаті – 3,18.

      "Фаворит спорт" оцінив перемогу "Боруссії" у 2,58. На перемогу "Атлетіко" приймають з показником 2,96. Нічия – 3,20.

      Нагадаємо, матч "Боруссія" – "Атлетіко" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 24 жовтня
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